Володин пообещал Украине жесткий ответ на массовые удары по российским городам

«Наступление идет по всей линии фронта. [Президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его покровителям из европейской "партии войны" надо это осознать», – подчеркнул Володин, добавив, что ответственность за происходящее должны почувствовать не только в Киеве, но и в западных столицах. Он также призвал парламенты европейских стран дать жесткую оценку действиям своих правительств.