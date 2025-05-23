Володин пообещал Украине жесткий ответ на массовые удары по российским городам
Россия жестко ответит на массированные удары по мирным городам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, удары с украинской стороны наносятся с использованием западного вооружения, подобные действия являются террористическими актами.
Володин добавил, что депутаты Госдумы полностью разделяют позицию Министерства иностранных дел и поддерживают курс президента Владимира Путина на устранение первопричин украинского конфликта. Только это, по мнению председателя парламента, может привести к миру и обеспечить безопасность.
Он также заявил, что Киев и его западные союзники стремятся сорвать мирные переговоры, возобновившиеся при содействии США, и обвинил европейских чиновников и киевские власти в попытке втянуть Европу в новую фазу эскалации.
«Наступление идет по всей линии фронта. [Президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его покровителям из европейской "партии войны" надо это осознать», – подчеркнул Володин, добавив, что ответственность за происходящее должны почувствовать не только в Киеве, но и в западных столицах. Он также призвал парламенты европейских стран дать жесткую оценку действиям своих правительств.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейские лидеры несут ответственность за эскалацию украинского конфликта. Он выразил уверенность, что после завершения военных действий вопросы ответственности западных стран будут неизбежно поставлены.
По данным МИДа, за период с 20 мая по 08:00 23 мая на территорию России было совершено 788 атак беспилотников самолетного типа и ракет западного производства, причем большинство ударов пришлось на районы вне зоны спецоперации. Силами ПВО было уничтожено 776 беспилотников и ракет, однако 12 БПЛА достигли своих целей.