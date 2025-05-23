Лавров: лидеры Европы несут ответственность за эскалацию конфликта на Украине

«В этот раз снять с себя вину не получится», – заключил Лавров. Он также отметил, что существует прямая связь между визитами европейских лидеров в Киев и усилением ударов по России со стороны Украины.



По словам Лаврова, действия европейских лидеров нельзя воспринимать иначе как содействие эскалации. Он подчеркнул, что ответственность за гибель мирных жителей лежит и на западных странах, оказывающих политическую и военную поддержку Украине.