Лавров: лидеры Европы несут ответственность за эскалацию конфликта на Украине
Европейские лидеры несут ответственность за эскалацию украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он выразил уверенность, что после завершения военных действий вопросы ответственности западных стран будут неизбежно поставлены.
«В этот раз снять с себя вину не получится», – заключил Лавров. Он также отметил, что существует прямая связь между визитами европейских лидеров в Киев и усилением ударов по России со стороны Украины.
По словам Лаврова, действия европейских лидеров нельзя воспринимать иначе как содействие эскалации. Он подчеркнул, что ответственность за гибель мирных жителей лежит и на западных странах, оказывающих политическую и военную поддержку Украине.
«Эту прямую связь не видеть невозможно», – отметил министр, комментируя визиты президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других в украинскую столицу.
Лавров также высказался о попытках ряда западноевропейских лидеров препятствовать инициативам президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию. По его словам, отдельные круги в Европе надеются втянуть администрацию Трампа обратно в антироссийский лагерь и тем самым разделить с Вашингтоном ответственность за последствия конфликта.
20 мая госсекретарь США Марко Рубио обратил внимание, что США хотят мира, в то время как в Европе настроены на конфликт. Как отметил политик, Трамп хочет, чтобы больших трат на оборону не требовалось, так как эти средства можно направить на развитие экономики.