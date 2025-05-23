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Лавров: лидеры Европы несут ответственность за эскалацию конфликта на Украине

Ведомости

Европейские лидеры несут ответственность за эскалацию украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он выразил уверенность, что после завершения военных действий вопросы ответственности западных стран будут неизбежно поставлены.

«В этот раз снять с себя вину не получится», – заключил Лавров. Он также отметил, что существует прямая связь между визитами европейских лидеров в Киев и усилением ударов по России со стороны Украины.

По словам Лаврова, действия европейских лидеров нельзя воспринимать иначе как содействие эскалации. Он подчеркнул, что ответственность за гибель мирных жителей лежит и на западных странах, оказывающих политическую и военную поддержку Украине.

«Эту прямую связь не видеть невозможно», – отметил министр, комментируя визиты президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других в украинскую столицу.

Лавров также высказался о попытках ряда западноевропейских лидеров препятствовать инициативам президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию. По его словам, отдельные круги в Европе надеются втянуть администрацию Трампа обратно в антироссийский лагерь и тем самым разделить с Вашингтоном ответственность за последствия конфликта.

20 мая госсекретарь США Марко Рубио обратил внимание, что США хотят мира, в то время как в Европе настроены на конфликт. Как отметил политик, Трамп хочет, чтобы больших трат на оборону не требовалось, так как эти средства можно направить на развитие экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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