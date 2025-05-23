Главные заявления Лаврова о втором раунде переговоров с Украиной

Главные заявления Лаврова о втором раунде переговоров с УкраинойПо словам министра, работа над меморандумом уже ведется
Второй этап переговоров между Россией и Украиной обязательно состоится, однако конкретные дата и место пока не согласованы. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на конференции по вопросам исторических южнорусских земель.
По словам Лаврова, Москва сейчас продолжает работу над проектом меморандума о мирном соглашении. Эта работа, подчеркнул он, находится на продвинутой стадии – по крайней мере с российской стороны. Его главные тезисы:
Лавров считает «не очень элегантным» выбор Ватикана в качестве места переговоров православных стран – России и Украины.
РФ будет составлять меморандум по Украине, исходя из принципиальнейших вещей.
Вопрос о легитимности Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение при подписании мирного соглашения с Украиной. Но Москва не отказывается от контактов с главой киевского режима и его администрацией.
- Проведение выборов на Украине было бы оптимальным вариантом при решении вопроса, кто от Киева может подписать мирное соглашение.
Россия не допустит, чтобы украинцы жили по законам «хунты Зеленского», которые они напринимали.
С Россией бесполезно разговаривать с позиции силы. Пусть вспомнят, как их предки пытались разговаривать с Россией с позиции силы.
США открыто говорят, что решение «территориального вопроса» Украины неизбежно.
Украина рассчитывала, что поддержка США будет вечной, но президент Дональд Трамп проявил иное понимание ситуации. Он многократно подчеркивал, что это не его война.
Очень важно не предаваться иллюзиям, быть реалистами, понимать, что многократно были ситуации, когда США меняли свою позицию радикально.
Страны ЕС ни разу не произнесли слова «права человека» по отношению к происходящему на Украине.
Первый раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся 16 мая в турецком Стамбуле. Российскую сторону возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров.
По итогам встречи Мединский рассказал, что стороны достигли договоренности об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Также Россия приняла к сведению запрос Киева на прямую встречу глав государств. Делегации условились представить свои видения «возможного будущего прекращения огня».
Глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркивал, что по итогам переговоров была достигнута договоренность о проведении новой встречи между делегациями.
20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует усилия международных посредников в урегулировании конфликта. Однако, по его словам, вопрос о месте проведения следующих переговоров пока остается открытым.
23 мая появились сообщения о том, что США обратились к России с просьбой не включать в состав делегации на следующие переговоры помощника президента РФ Владимира Мединского и других представителей, которых американская сторона считает «сторонниками жесткой линии».