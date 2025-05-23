США выступили против участия Мединского в переговорах с Украиной

20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва приветствует усилия стран по урегулированию российско-украинского конфликта. Но пока, по его словам, по месту дальнейших переговоров решение не принималось. На следующий день в ходе брифинга он сообщил, что Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству для содействия украинскому урегулированию.