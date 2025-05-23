США выступили против участия Мединского в переговорах с Украиной
Официальные лица США просят Россию не отправлять на следующие переговоры с Украиной помощника президента РФ Владимира Мединского и других «сторонников жесткой линии». Об этом сообщает Bloomberg.
Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Киевом в турецком Стамбуле 16 мая. Украинскую делегацию тогда возглавлял министр обороны страны Рустем Умеров. По итогам встречи Мединский сообщил, что стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Россия приняла к сведению украинский запрос на прямую встречу глав государств. Также они договорились о представлении своих видений «возможного будущего прекращения огня».
В тот же день папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для проведения переговоров между Москвой и Киевом.
20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва приветствует усилия стран по урегулированию российско-украинского конфликта. Но пока, по его словам, по месту дальнейших переговоров решение не принималось. На следующий день в ходе брифинга он сообщил, что Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству для содействия украинскому урегулированию.