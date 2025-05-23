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США выступили против участия Мединского в переговорах с Украиной

Ведомости

Официальные лица США просят Россию не отправлять на следующие переговоры с Украиной помощника президента РФ Владимира Мединского и других «сторонников жесткой линии». Об этом сообщает Bloomberg.

Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Киевом в турецком Стамбуле 16 мая. Украинскую делегацию тогда возглавлял министр обороны страны Рустем Умеров. По итогам встречи Мединский сообщил, что стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Россия приняла к сведению украинский запрос на прямую встречу глав государств. Также они договорились о представлении своих видений «возможного будущего прекращения огня».

В тот же день папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для проведения переговоров между Москвой и Киевом.

20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва приветствует усилия стран по урегулированию российско-украинского конфликта. Но пока, по его словам, по месту дальнейших переговоров решение не принималось. На следующий день в ходе брифинга он сообщил, что Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству для содействия украинскому урегулированию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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