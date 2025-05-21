Кремль не получал конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству

Встреча переговорщиков РФ и Украины прошла во дворце Долмабахче. Делегации возглавили помощник президента РФ Владимир Мединский со стороны России и министр обороны Украины Рустем Умеров. По итогам встречи Мединский сообщил о нескольких важных договоренностях. Одна из них – обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Россия приняла к сведению украинский запрос на прямую встречу глав государств. Также они договорились о представлении сторонами друг другу своих видений «возможного будущего прекращения огня».