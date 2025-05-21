Кремль не получал конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству
На данный момент Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству для содействия украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
16 мая новый папа Римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для проведения новых раундов мирных переговоров между Москвой и Киевом. Инициатива была озвучена в день проведения первых за три года прямых переговоров в турецком Стамбуле.
Встреча переговорщиков РФ и Украины прошла во дворце Долмабахче. Делегации возглавили помощник президента РФ Владимир Мединский со стороны России и министр обороны Украины Рустем Умеров. По итогам встречи Мединский сообщил о нескольких важных договоренностях. Одна из них – обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Россия приняла к сведению украинский запрос на прямую встречу глав государств. Также они договорились о представлении сторонами друг другу своих видений «возможного будущего прекращения огня».
Глава российской делегации тогда выразил удовлетворение результатами встречи и подтвердил готовность продолжать диалог.
20 мая Песков пояснял, что Москва приветствует усилия стран по урегулированию российско-украинского конфликта. Но пока, по его словам, по месту дальнейших переговоров решение не принималось.