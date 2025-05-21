В Кремле оценили предложение провести переговоры России и Украины в Ватикане

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16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Встрече предшествовало общение украинцев с представителями США и Турции. Непосредственно на переговорах, которые продлились чуть менее двух часов, присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан.



На фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле. / РИА Новости