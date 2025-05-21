В Кремле оценили предложение провести переговоры России и Украины в Ватикане
Москва приветствует усилия стран по урегулированию российско-украинского конфликта, но по месту дальнейших переговоров решение не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение папы римского Льва XIV провести встречу в Ватикане.
«Пока по месту дальнейших переговоров решение не принималось. Конечно, это решение принимается всеми заинтересованными сторонами. <...> Но мы, разумеется, традиционно приветствуем готовность и усилия всех тех стран, которые хотят поспособствовать скорейшему урегулированию», – сказал он.
16 мая новый папа римский предложил перенести мирные переговоры Москвы и Киева в Ватикан. Инициатива поступила в день проведения контактов в турецком Стамбуле.
По итогам встречи в Турции стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» в ближайшие дни и продолжить встречи. Также Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению.
Главой российской делегации на встрече был помощник президента РФ Владимир Мединский, главой украинской – министр обороны Рустем Умеров. Мединский заявлял, что Москва удовлетворена результатом переговоров.