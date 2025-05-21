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В Кремле оценили предложение провести переговоры России и Украины в Ватикане

Ведомости

Москва приветствует усилия стран по урегулированию российско-украинского конфликта, но по месту дальнейших переговоров решение не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение папы римского Льва XIV провести встречу в Ватикане.

«Пока по месту дальнейших переговоров решение не принималось. Конечно, это решение принимается всеми заинтересованными сторонами. <...> Но мы, разумеется, традиционно приветствуем готовность и усилия всех тех стран, которые хотят поспособствовать скорейшему урегулированию», – сказал он.

16 мая новый папа римский предложил перенести мирные переговоры Москвы и Киева в Ватикан. Инициатива поступила в день проведения контактов в турецком Стамбуле.

Как прошли переговоры России и Украины в Стамбуле
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Встрече предшествовало общение украинцев с представителями США и Турции. Непосредственно на переговорах, которые продлились чуть менее двух часов, присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан. На фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле.
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16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Встрече предшествовало общение украинцев с представителями США и Турции. Непосредственно на переговорах, которые продлились чуть менее двух часов, присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан.

На фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле. / РИА Новости

По итогам встречи в Турции стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» в ближайшие дни и продолжить встречи. Также Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению.

Главой российской делегации на встрече был помощник президента РФ Владимир Мединский, главой украинской – министр обороны Рустем Умеров. Мединский заявлял, что Москва удовлетворена результатом переговоров.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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