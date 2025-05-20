Рубио указал на разницу в отношении США и Европы к конфликту

19 мая президент России Владимир Путин провел с Трампом двухчасовой телефонный разговор. По его итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что американский президент видит в России одного из ключевых торгово-экономических партнеров после окончания конфликта с Украиной. Трамп считает, что разговор получился «очень хорошим». Путин в свою очередь заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.