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Рубио указал на разницу в отношении США и Европы к конфликту

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио обратил внимание, что США хотят мира, в то время как в Европе настроены на конфликт.

По словам Рубио, он слышал такое мнение во время визита в Рим.

«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал: очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», – сказал госсекретарь (цитата по «РИА Новости»).

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы больших трат на оборону не требовалось, так как эти средства можно направить на развитие экономики, добавил Рубио.

По данным источников Financial Times, лидеры европейских стран оказались поражены нежеланием Трампа вводить новые санкции против России. По данным газеты, главы государств Европы поняли, что американский президент «не готов оказать большее давление» на Москву.

19 мая президент России Владимир Путин провел с Трампом двухчасовой телефонный разговор. По его итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что американский президент видит в России одного из ключевых торгово-экономических партнеров после окончания конфликта с Украиной. Трамп считает, что разговор получился «очень хорошим». Путин в свою очередь заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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