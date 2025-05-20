Рубио указал на разницу в отношении США и Европы к конфликту
Госсекретарь США Марко Рубио обратил внимание, что США хотят мира, в то время как в Европе настроены на конфликт.
По словам Рубио, он слышал такое мнение во время визита в Рим.
«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал: очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», – сказал госсекретарь (цитата по «РИА Новости»).
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы больших трат на оборону не требовалось, так как эти средства можно направить на развитие экономики, добавил Рубио.
По данным источников Financial Times, лидеры европейских стран оказались поражены нежеланием Трампа вводить новые санкции против России. По данным газеты, главы государств Европы поняли, что американский президент «не готов оказать большее давление» на Москву.
19 мая президент России Владимир Путин провел с Трампом двухчасовой телефонный разговор. По его итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что американский президент видит в России одного из ключевых торгово-экономических партнеров после окончания конфликта с Украиной. Трамп считает, что разговор получился «очень хорошим». Путин в свою очередь заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.