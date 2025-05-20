FT: лидеры стран ЕС удивлены нежеланием Трампа вводить санкции против РФ

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков после двухчасового звонка Путина и Трампа, который прошел 19 мая, американский президент видит в России одного из ключевых торгово-экономических партнеров после окончания конфликта с Украиной. По мнению Трампа, разговор получился «очень хорошим». Путин же после завершения диалога заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.