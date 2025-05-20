FT: лидеры стран ЕС удивлены нежеланием Трампа вводить санкции против РФ
Лидеры стран Европы оказались поражены нежеланием президента США Дональда Трампа вводить новые санкции против России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники после телефонного разговора глав государств.
По данным газеты, главы европейских государств поняли, что Трамп «не готов оказать большее давление» на Москву. Их удивило отсутствие поддержки Евросоюза в решении о новых санкциях, которые якобы помогли бы достичь урегулирования конфликта России и Украины быстрее.
Европейские лидеры, в том числе канцлер ФРГ Фридрих Мерц, провели телефонный разговор с Трампом 19 мая. Они обсудили дальнейшие шаги, необходимые для решения конфликта. Один из них – организация следующей технической встречи сторон. Несмотря на угрозы введения санкций, все страны согласились тесно координировать переговорный процесс.
Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков после двухчасового звонка Путина и Трампа, который прошел 19 мая, американский президент видит в России одного из ключевых торгово-экономических партнеров после окончания конфликта с Украиной. По мнению Трампа, разговор получился «очень хорошим». Путин же после завершения диалога заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.