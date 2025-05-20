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FT: лидеры стран ЕС удивлены нежеланием Трампа вводить санкции против РФ

Ведомости

Лидеры стран Европы оказались поражены нежеланием президента США Дональда Трампа вводить новые санкции против России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники после телефонного разговора глав государств.

По данным газеты, главы европейских государств поняли, что Трамп «не готов оказать большее давление» на Москву. Их удивило отсутствие поддержки Евросоюза в решении о новых санкциях, которые якобы помогли бы достичь урегулирования конфликта России и Украины быстрее.

Европейские лидеры, в том числе канцлер ФРГ Фридрих Мерц, провели телефонный разговор с Трампом 19 мая. Они обсудили дальнейшие шаги, необходимые для решения конфликта. Один из них – организация следующей технической встречи сторон. Несмотря на угрозы введения санкций, все страны согласились тесно координировать переговорный процесс.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков после двухчасового звонка Путина и Трампа, который прошел 19 мая, американский президент видит в России одного из ключевых торгово-экономических партнеров после окончания конфликта с Украиной. По мнению Трампа, разговор получился «очень хорошим». Путин же после завершения диалога заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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