Мерц и лидеры стран Европы обсудили с Трампом разрешение конфликта на Украине

Во время двухчасового телефонного звонка Трампа и президента России Владимира Путина 19 мая лидер США сообщил, что видит в России одного из ключевых торгово-экономических партнеров после урегулирования конфликта с Украиной. Путин, в свою очередь, уже после окончания диалога заявил о готовности страны работать над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Документ будет включать принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также «возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».