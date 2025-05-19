Мерц и лидеры стран Европы обсудили с Трампом разрешение конфликта на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц и главы ряда европейских государств провели разговор с президентом США Дональдом Трампом по телефону. В рамках беседы лидеры согласились тесно координировать переговорный процесс России и Украины, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, передает ТАСС.
По словам Корнелиуса, Трамп проинформировал европейских лидеров о содержании переговоров и «обсудил пути достижения прекращения огня и мира на Украине». Дальнейшие шаги касаются организации еще одной технической встречи сторон конфликта. При этом западные союзники пригрозили усилить давление на Россию посредством санкций.
Во время двухчасового телефонного звонка Трампа и президента России Владимира Путина 19 мая лидер США сообщил, что видит в России одного из ключевых торгово-экономических партнеров после урегулирования конфликта с Украиной. Путин, в свою очередь, уже после окончания диалога заявил о готовности страны работать над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Документ будет включать принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также «возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».