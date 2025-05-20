Песков: Путин и Трамп обсудили тему своего прямого контакта

Третий телефонный разговор Путина и Трампа с января 2025 г. состоялся 19 мая. Как ранее отмечал вице-президент Джей Ди Вэнс, Трамп решил поговорить с Путиным, так как, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик. По итогам разговора Путин заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса и стороны должны определить наиболее эффективные пути движения к миру. По его словам, Москва предложит работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Предстоит определить принципы урегулирования и сроки возможного мирного соглашения. Российский лидер также допустил временное перемирие.