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Песков: Путин и Трамп обсудили тему своего прямого контакта

Сроков подготовки меморандума двух конфликтующих сторон при этом нет
Инна Шульгина
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Тема прямого контакта России и Украины, включая переговоры на высшем уровне, обсуждалась в телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что контакты между россиянами и украинцами воссозданы, назвав это достаточно важным аспектом на данном этапе «в плане дальнейшей работы над текстом меморандума, о котором говорил президент».

На вопрос, обсуждался ли в ходе разговора Трампа и Путина выбор Ватикана в качестве возможной площадки для переговоров России и Украины, Песков ответил отрицательно. Он отметил, что из Ватикана действительно было соответствующее заявление и об этой инициативе всем известно.

«Естественно, российская сторона признательна всем, кто готов внести свой вклад. Но каких-то пока конкретных решений о месте продолжения возможных контактов, будущих контактов пока не принималось», – сказал представитель Кремля.

При этом сроков подготовки меморандума по поводу возможного будущего мирного договора «нет и быть не может», подчеркнул Песков. Он отметил, что все хотят максимально быстро сделать это, но «дьявол кроется в деталях». С обеих сторон будут формулироваться проекты меморандумов, после чего произойдет обмен этими проектами.

Третий телефонный разговор Путина и Трампа с января 2025 г. состоялся 19 мая. Как ранее отмечал вице-президент Джей Ди Вэнс, Трамп решил поговорить с Путиным, так как, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик. По итогам разговора Путин заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса и стороны должны определить наиболее эффективные пути движения к миру. По его словам, Москва предложит работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Предстоит определить принципы урегулирования и сроки возможного мирного соглашения. Российский лидер также допустил временное перемирие.

Первые за три года прямые российско-украинские переговоры состоялись 16 мая в турецком Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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