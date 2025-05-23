МИД РФ: обстрелы ВСУ направлены на срыв российско-украинских переговоров

В результате атак есть погибшие и раненые. Так, 22 мая в поселке Пантелеймоновка в ДНР восемь человек получили ранения. В тот же день в Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате ударов беспилотников погибла девушка 1990 г. р., ранения получили четверо детей – 10, 9, 8 лет и годовалый ребенок.