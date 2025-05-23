МИД РФ: обстрелы ВСУ направлены на срыв российско-украинских переговоров
Очередные атаки ВСУ на мирное население России были предприняты в попытке сорвать прямые российско-украинские переговоры, направленные на окончательное урегулирование конфликта. Об этом говорится в опубликованном заявлении МИД РФ.
Дипломаты предполагают, что киевский режим стремится также помешать реализации первых договоренностей, достигнутых 16 мая в Стамбуле, включая обмен пленными по формуле «1000 на 1000».
По данным министерства, за период с 20 мая по 08:00 23 мая на территорию России было совершено 788 атак беспилотников самолетного типа и ракет западного производства, причем большинство ударов пришлось на районы вне зоны спецоперации. Силами ПВО было уничтожено 776 беспилотников и ракет, однако 12 БПЛА достигли своих целей.
В результате атак есть погибшие и раненые. Так, 22 мая в поселке Пантелеймоновка в ДНР восемь человек получили ранения. В тот же день в Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате ударов беспилотников погибла девушка 1990 г. р., ранения получили четверо детей – 10, 9, 8 лет и годовалый ребенок.
В ночь на 23 мая в городе Елец Липецкой области падение сбитого БПЛА вызвало пожар в промышленной зоне, где пострадали восемь человек. Кроме того, ВСУ нанесли два удара ракетами HIMARS по гражданским объектам во Льгове Курской области, где также пострадали люди, включая двоих детей.
«Разумеется, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима, – отметили в МИД РФ. – В отличие от украинской стороны в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса».