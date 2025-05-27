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Кремль: Россия и США не должны и не могут соглашаться во всем

Ведомости

Москва и Вашингтон не могут соглашаться по всем вопросам, но выполняют достигнутые договоренности, несмотря на критику американского президента Дональда Трампа ударов России по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ясно, что российская и американская стороны не должны и не могут соглашаться во всем. <...> Но политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, она есть, и работа продолжается. И мы высоко ценим эту взаимную готовность», – сказал Песков, в том числе и о работе по обмену заключенными между странами.

26 мая Bloomberg писал, что Трамп «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по объектам на Украине.

19 мая президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе диалога они обсудили очередной обмен заключенными между двумя странами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что прорабатывается формат обмена по девять человек с каждой стороны.

21 мая пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что по данному вопросу ведутся переговоры. Сроки обмена пока неизвестны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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