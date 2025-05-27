Кремль: Россия и США не должны и не могут соглашаться во всем

«Ясно, что российская и американская стороны не должны и не могут соглашаться во всем. <...> Но политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, она есть, и работа продолжается. И мы высоко ценим эту взаимную готовность», – сказал Песков, в том числе и о работе по обмену заключенными между странами.