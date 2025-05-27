Кремль: Россия и США не должны и не могут соглашаться во всем
Москва и Вашингтон не могут соглашаться по всем вопросам, но выполняют достигнутые договоренности, несмотря на критику американского президента Дональда Трампа ударов России по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ясно, что российская и американская стороны не должны и не могут соглашаться во всем. <...> Но политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, она есть, и работа продолжается. И мы высоко ценим эту взаимную готовность», – сказал Песков, в том числе и о работе по обмену заключенными между странами.
26 мая Bloomberg писал, что Трамп «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по объектам на Украине.
19 мая президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе диалога они обсудили очередной обмен заключенными между двумя странами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что прорабатывается формат обмена по девять человек с каждой стороны.
21 мая пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что по данному вопросу ведутся переговоры. Сроки обмена пока неизвестны.