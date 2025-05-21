Песков: РФ и США ведут контакты по обмену заключенными в формате «9 на 9»

19 мая состоялся третий с начала года телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Российский лидер охарактеризовал беседу как «содержательную, откровенную и полезную». В ходе разговора Путин поблагодарил Трампа за содействие в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли 16 мая в Стамбуле.