Песков: РФ и США ведут контакты по обмену заключенными в формате «9 на 9»
Между Россией и США идут контакты по обмену заключенными в формате «9 на 9». Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что соответствующие ведомства двух стран работают над этим вопросом. Однако конкретные даты возможного обмена пока не называются.
«По срокам неизвестно», – пояснил Песков.
19 мая состоялся третий с начала года телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Российский лидер охарактеризовал беседу как «содержательную, откровенную и полезную». В ходе разговора Путин поблагодарил Трампа за содействие в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли 16 мая в Стамбуле.
По итогам беседы президент России подчеркнул, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. Путин также отметил, что достижение компромисса потребует усилий от обеих сторон.
Кроме того, лидеры России и США обсудили вопрос очередного обмена заключенными. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, рассматривается возможность обмена по девять человек с каждой стороны. Подробности, касающиеся личностей участников обмена, пока не раскрываются.