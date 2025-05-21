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Песков: РФ и США ведут контакты по обмену заключенными в формате «9 на 9»

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Между Россией и США идут контакты по обмену заключенными в формате «9 на 9». Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что соответствующие ведомства двух стран работают над этим вопросом. Однако конкретные даты возможного обмена пока не называются.

«По срокам неизвестно», – пояснил Песков.

19 мая состоялся третий с начала года телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Российский лидер охарактеризовал беседу как «содержательную, откровенную и полезную». В ходе разговора Путин поблагодарил Трампа за содействие в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли 16 мая в Стамбуле.

По итогам беседы президент России подчеркнул, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. Путин также отметил, что достижение компромисса потребует усилий от обеих сторон.

Кроме того, лидеры России и США обсудили вопрос очередного обмена заключенными. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, рассматривается возможность обмена по девять человек с каждой стороны. Подробности, касающиеся личностей участников обмена, пока не раскрываются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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