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Путин и Трамп обсудили подготовку обмена заключенными в формате «9 на 9»

Ведомости

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили вопрос очередного обмена заключенными между двумя странами. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в настоящее время прорабатывается формат обмена по девять человек с каждой стороны.

«Президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен – девять на девять», – уточнил Ушаков.

Подробности относительно сроков и участников обмена пока не раскрываются.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась два часа. Президент России назвал встречу «содержательной, откровенной и полезной». Он поблагодарил Трампа за помощь США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной. Путин подчеркнул, что Россия хочет остановить боевые действия, но нужно найти эффективные пути к миру.

16 мая в турецком Стамбуле прошли первые с 2022 г. прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи Путина и Зеленского.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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