Путин и Трамп обсудили подготовку обмена заключенными в формате «9 на 9»
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили вопрос очередного обмена заключенными между двумя странами. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в настоящее время прорабатывается формат обмена по девять человек с каждой стороны.
«Президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен – девять на девять», – уточнил Ушаков.
Подробности относительно сроков и участников обмена пока не раскрываются.
19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась два часа. Президент России назвал встречу «содержательной, откровенной и полезной». Он поблагодарил Трампа за помощь США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной. Путин подчеркнул, что Россия хочет остановить боевые действия, но нужно найти эффективные пути к миру.
16 мая в турецком Стамбуле прошли первые с 2022 г. прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи Путина и Зеленского.