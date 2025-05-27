WSJ: Трамп может ввести новые санкции против РФ до конца недели

По данным издания, планируемые санкции, вероятно, не затронут банковский сектор. Вместо этого рассматриваются точечные меры воздействия, призванные склонить российскую сторону к компромиссам, включая возможное соглашение о 30-дневном перемирии. В то же время источники подчеркивают, что окончательное решение о введении ограничений пока не принято, и администрация может отказаться от этих планов.