WSJ: Трамп может ввести новые санкции против РФ до конца недели
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении Москвы уже на текущей неделе. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, такое решение связано с неудовлетворенностью президента США позицией российского руководства и недостаточной динамикой мирного урегулирования.
По данным издания, планируемые санкции, вероятно, не затронут банковский сектор. Вместо этого рассматриваются точечные меры воздействия, призванные склонить российскую сторону к компромиссам, включая возможное соглашение о 30-дневном перемирии. В то же время источники подчеркивают, что окончательное решение о введении ограничений пока не принято, и администрация может отказаться от этих планов.
26 мая Трамп заявил, что недоволен действиями президента РФ Владимира Путина и «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по военным объектам на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил резкие высказывания американского лидера эмоциональной перегрузкой. Он отметил, что Путин принимает решения, которые необходимы для обеспечения безопасности России.