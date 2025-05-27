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WSJ: Трамп может ввести новые санкции против РФ до конца недели

Ведомости

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении Москвы уже на текущей неделе. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, такое решение связано с неудовлетворенностью президента США позицией российского руководства и недостаточной динамикой мирного урегулирования.

По данным издания, планируемые санкции, вероятно, не затронут банковский сектор. Вместо этого рассматриваются точечные меры воздействия, призванные склонить российскую сторону к компромиссам, включая возможное соглашение о 30-дневном перемирии. В то же время источники подчеркивают, что окончательное решение о введении ограничений пока не принято, и администрация может отказаться от этих планов.

26 мая Трамп заявил, что недоволен действиями президента РФ Владимира Путина и «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по военным объектам на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил резкие высказывания американского лидера эмоциональной перегрузкой. Он отметил, что Путин принимает решения, которые необходимы для обеспечения безопасности России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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