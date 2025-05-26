Пресс-секретарь президента уточнил, что в Кремле внимательно отслеживают всю реакцию. Россия была свидетелем того, как Украина угрожала зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на празднование Дня Победы. Многие главы государств, которые были в России, фактически стали свидетелями попыток нанесения ударов украинскими беспилотниками по стране накануне 9 мая.