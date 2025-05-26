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Песков объяснил эмоциональной перегрузкой критику Путина Трампом

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин принимает решения, которые необходимы для обеспечения безопасности России. Об этом заявил на брифинге пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа. Песков обратил внимание, что начало переговорного процесса, для которого Вашингтон приложил большие усилия, является важным достижением. Российская сторона признательна американцам и лично Трампу за содействие в организации и запуске переговорного процесса.

«Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что в Кремле внимательно отслеживают всю реакцию. Россия была свидетелем того, как Украина угрожала зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на празднование Дня Победы. Многие главы государств, которые были в России, фактически стали свидетелями попыток нанесения ударов украинскими беспилотниками по стране накануне 9 мая.

«Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры. Президент Путин делает то, что должно, для обеспечения безопасности России», – подчеркнул Песков.

26 мая Трамп заявил, что «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по объектам на Украине. Президент США выразил недовольство действиями Путина. Он заметил, что стороны ведут переговоры, а в это время Киев и другие украинские города обстреливают ракетами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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