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Медведев ответил на слова Трампа о России и Путине

Ведомости

Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что знает только одну по-настоящему плохую вещь – третью мировую войну. Об этом он написал в социальной сети X.

Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что, если бы не он, то с Россией «случилось бы много плохих вещей». Американский лидер писал об этом в социальной сети Truth Social.  

26 мая Трамп заявлял, что недоволен действиями Путина и «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по военным объектам на Украине. На следующий день газета The Wall Street Journal писала, что Трамп рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении Москвы уже на текущей неделе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Вашингтон не могут соглашаться по всем вопросам, но выполняют достигнутые договоренности, несмотря на критику Трампа ударов России по Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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