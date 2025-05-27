Медведев ответил на слова Трампа о России и Путине
Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что знает только одну по-настоящему плохую вещь – третью мировую войну. Об этом он написал в социальной сети X.
Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что, если бы не он, то с Россией «случилось бы много плохих вещей». Американский лидер писал об этом в социальной сети Truth Social.
26 мая Трамп заявлял, что недоволен действиями Путина и «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по военным объектам на Украине. На следующий день газета The Wall Street Journal писала, что Трамп рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении Москвы уже на текущей неделе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Вашингтон не могут соглашаться по всем вопросам, но выполняют достигнутые договоренности, несмотря на критику Трампа ударов России по Украине.