28 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что в Кремле приходят к выводу о недостаточной информированности американского лидера о ситуации вокруг противостояния России и Украины. Москва внимательно отслеживает заявления Трампа и видит, что его не информируют о масштабе террористических атак, которые Украина совершает против мирных российских городов. Ушаков говорил, что американский лидер знает только об ответных ударах РФ.