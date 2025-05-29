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Небензя: Киев хочет обмануть Трампа и вернуть США на антироссийские позиции

Ведомости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что украинские власти стремятся дезориентировать американского лидера Дональда Трампа и вернуть Соединенные Штаты к жесткой антироссийской позиции. Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

По его словам, никакие санкции или другие враждебные шаги в отношении России не смогут предотвратить поражение режима Владимира Зеленского.

28 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что в Кремле приходят к выводу о недостаточной информированности американского лидера о ситуации вокруг противостояния России и Украины. Москва внимательно отслеживает заявления Трампа и видит, что его не информируют о масштабе террористических атак, которые Украина совершает против мирных российских городов. Ушаков говорил, что американский лидер знает только об ответных ударах РФ.

«Причем он до конца не понимает, что мы бьем исключительно по объектам военной инфраструктуры или предприятиям военно-промышленного комплекса», – пояснял помощник президента.

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о планах провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса. Однако 29 мая в Кремле заявили, что ответ от Киева на предложение о проведении встречи пока не получен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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