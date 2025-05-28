Ушаков: Трамп до конца не понимает, что РФ бьет только по военным объектам Киева

Минобороны РФ до этого сообщало, что с 20 мая Украина существенно увеличила интенсивность атак беспилотников по территории России. За период с 20 по 27 мая российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 2331 дрон. Эти атаки привели к ранениям среди мирного населения, включая женщин и детей.