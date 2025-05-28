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Ушаков: Трамп до конца не понимает, что РФ бьет только по военным объектам Киева

Ведомости

В Кремле приходят к выводу о недостаточной информированности президента США Дональда Трампа о происходящем в контексте противостояния РФ и Украины. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Зарубину.

По его словам, Москва отслеживает все заявления американского лидера. В РФ видят, что Трампа не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов.

«Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем. Причем до конца не понимает, что мы бьем исключительно по объектам военной инфраструктуры или по объектам ВПК», – пояснил Ушаков.

27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу слов Трампа, обвинившего Владимира Путина в том, что тот «играет с огнем». Однако Песков подчеркнул, что Россия ценит посреднические усилия американского лидера.

Минобороны РФ до этого сообщало, что с 20 мая Украина существенно увеличила интенсивность атак беспилотников по территории России. За период с 20 по 27 мая российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 2331 дрон. Эти атаки привели к ранениям среди мирного населения, включая женщин и детей.

В ответ российские военные провели серию высокоточных ударов по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Минобороны подчеркивает, что все цели были исключительно военными. В частности, удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов, пунктам дислокации наемников, а также предприятиям, производящим ракетное оружие и беспилотники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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