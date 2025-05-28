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Кремль не стал оценивать слова Трампа о Путине

До этого президент США выступил с критикой в адрес российского руководства
Татьяна Мозолевская
Jacquelyn Martin / AP
Jacquelyn Martin / AP

Кремль не стал комментировать заявление лидера США Дональда Трампа, в котором тот обвинил президента России Владимира Путина в том, что он «играет с огнем». Об этом Песков сказал, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

«Я, честно говоря, не стал бы комментировать. Понятно, что прикладывающая изрядные усилия для мирного урегулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. И мы еще раз повторяем: мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично», – заявил Песков.

Он также подчеркнул, что в процессе возможного урегулирования остается множество нюансов, которые важно учитывать, и у России, как и у США, есть свои приоритеты. «Так же как и у Соединенных Штатов, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего, и они превыше всего для нашего президента», – отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной и будет продолжать контакты с американской стороной.

27 марта Трамп выразил мнение, что если бы не его вмешательство, то с Россией произошло бы «много плохих вещей». Он заявлял, что недоволен действиями Путина и «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по военным объектам на Украине.

Ранее в тот же день Песков заявил, что Москва и Вашингтон не могут соглашаться по всем вопросам, но выполняют достигнутые договоренности, несмотря на критику американского президента.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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