Кремль не стал оценивать слова Трампа о Путине

Кремль не стал оценивать слова Трампа о ПутинеДо этого президент США выступил с критикой в адрес российского руководства
Кремль не стал комментировать заявление лидера США Дональда Трампа, в котором тот обвинил президента России Владимира Путина в том, что он «играет с огнем». Об этом Песков сказал, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.
«Я, честно говоря, не стал бы комментировать. Понятно, что прикладывающая изрядные усилия для мирного урегулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. И мы еще раз повторяем: мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично», – заявил Песков.
Он также подчеркнул, что в процессе возможного урегулирования остается множество нюансов, которые важно учитывать, и у России, как и у США, есть свои приоритеты. «Так же как и у Соединенных Штатов, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего, и они превыше всего для нашего президента», – отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной и будет продолжать контакты с американской стороной.
27 марта Трамп выразил мнение, что если бы не его вмешательство, то с Россией произошло бы «много плохих вещей». Он заявлял, что недоволен действиями Путина и «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по военным объектам на Украине.
Ранее в тот же день Песков заявил, что Москва и Вашингтон не могут соглашаться по всем вопросам, но выполняют достигнутые договоренности, несмотря на критику американского президента.