Кремль не стал оценивать слова Трампа о Путине

Он также подчеркнул, что в процессе возможного урегулирования остается множество нюансов, которые важно учитывать, и у России, как и у США, есть свои приоритеты. «Так же как и у Соединенных Штатов, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего, и они превыше всего для нашего президента», – отметил представитель Кремля.