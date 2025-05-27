Минобороны рассказало об ответе на массированные атаки украинских БПЛА

22 мая российская армия атаковала Павлоградский химический завод в Днепропетровской области, цех ремонта самолетов, объекты инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационные станции ПВО в Криворожской и Николаевской областях. Удар был также нанесен по пункту временной дислокации наемников из-за рубежа в Харьковской области.

Кроме того, в районе Орджоникидзе Днепропетровской области подверглись уничтожению многофункциональная радиолокационная станция «AN/MPQ-65», машина боевого управления и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса «Patriot».