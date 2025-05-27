Минобороны рассказало об ответе на массированные атаки украинских БПЛА

Минобороны рассказало об ответе на массированные атаки украинских БПЛААрмия России нанесла удары по военным объектам и предприятиям ВПК
В ответ на налеты украинских беспилотников на российские регионы Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК). При атаках были использованы высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает Минобороны РФ.
Военное ведомство напомнило, что по инициативе российской стороны были возобновлены прямые переговоры с Киевом об урегулировании конфликта. При этом Украина, поддерживаемая отдельными странами Европы, предприняла ряд провокационных шагов, направленных на срыв этого процесса, указали в Минобороны. Было отмечено, что с 20 мая киевский режим кратно нарастил число атак на гражданские объекты в России.
За семь дней – с 20:00 мск 20 мая по 08:00 27 мая – силы ПВО России сбили 2 331 ударный БПЛА, в том числе 1 465 единиц – вне зоны спецоперации. Среди пострадавших из-за этих атак мирных граждан есть женщины и дети.
Ответом стали удары по следующим объектам: .
20 мая были поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области.
21 мая удар был нанесен по пункту временной дислокации и складу ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области. Был также поражен пункт временной дислокации зарубежных наемников вблизи Святогорска Донецкой народной республики (ДНР) и склад боеприпасов оперативно-тактической группы «Харьков» в Харьковской области.
22 мая российская армия атаковала Павлоградский химический завод в Днепропетровской области, цех ремонта самолетов, объекты инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационные станции ПВО в Криворожской и Николаевской областях. Удар был также нанесен по пункту временной дислокации наемников из-за рубежа в Харьковской области.
Кроме того, в районе Орджоникидзе Днепропетровской области подверглись уничтожению многофункциональная радиолокационная станция «AN/MPQ-65», машина боевого управления и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса «Patriot».
23 мая групповой ракетный удар пришелся по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения в порту Одесса. Это привело к ликвидации примерно 100 контейнеров. Там хранились комплектующие для безэкипажных катеров и БПЛА, боеприпасы.
Были поражены объекты инфраструктуры и места подготовки ударных БПЛА на аэродромах Кисличеватая (Запорожская область) и Канатово (Кировоградская область), а также склады боеприпасов тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.
24 мая удар был нанесен по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные БПЛА, по центру радиотехнической разведки, центру авиации службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской области. Были атакованы пункты временной дислокации отдельного центра спецопераций «Юг» в районе Черноморска Одесской области и третьей штурмовой бригады «Азов
(организация признана террористической и запрещена в РФ)» вблизи Изюма Харьковской области. Российская армия также ударила по позиции американского зенитного ракетного комплекса «Patriot» в Киевской области.
25 мая удары наносились по предприятиям украинского ВПК, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА для ВСУ.
Ударами российских войск оказались поражены центры радио и радиотехнической разведки в Киевской области, цеха по выпуску беспилотников, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных БПЛА в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях. ВС РФ поразили места производства и пункты управления БПЛА на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области.
Были атакованы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи в Киевской области, стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области. Под ударом также оказались объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое в Харьковской области.
26 мая в результате массированного удара были уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил спецопераций ВСУ в Одесской области.
В Минобороны подчеркнули, что российская армия продолжит наносить массированные и групповые удары в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима. Атаки будут совершаться исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, подчеркнули в военном ведомстве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участившиеся атаки Киева на российские регионы противоречат устремлению к мирному процессу. Кремль осуждает такие действия. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 23 мая предупреждал, что ответ России на массированные удары по мирным городам будет жестким. Спике ГД обратил внимание, что киевский режим наносит удары с применением западного вооружения. Такие действия, по мнению Володина, можно расценивать как теракты.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что за эскалацию украинского конфликта ответственны европейские лидеры. По его словам, после завершения военных действий вопросы ответственности западных стран будут неизбежно поставлены, и «снять с себя вину не получится».