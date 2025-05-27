ВС России продолжат массированные удары в ответ на атаки Киева
Вооруженные силы (ВС) России продолжат наносить массированные и групповые удары по территории Украины в ответ на любые атаки и провокации украинских сил, целью ударов станут военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса республики, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Россиийская армия наносит удары по территории Украины в ответ на атаки ее беспилотников по российским регионам, которые усилились с 20 мая. В оборонном ведомстве уточнили, по каким объектам и регионам наносились ответные удары ВС РФ высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования и ударными БПЛА.
В частности, 20 мая были поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области. В последующие дни российские военные ударили по объектам в Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и других регионах. 23 мая был нанесен ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса. Кроме того, 25 мая под обстрел попали ряд предприятий ВПК: Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования «Луч», завод «Рапид», Черниговский завод радиоприборов, Одесский авиационный завод и др.
На фоне российских ударов президент Украины Владимир Зеленский призвал США и европейские страны усилить давление на Москву. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также заявил о необходимости ужесточить санкции против Москвы.