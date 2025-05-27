ВС России продолжат массированные удары в ответ на атаки Киева

В частности, 20 мая были поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области. В последующие дни российские военные ударили по объектам в Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и других регионах. 23 мая был нанесен ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса. Кроме того, 25 мая под обстрел попали ряд предприятий ВПК: Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования «Луч», завод «Рапид», Черниговский завод радиоприборов, Одесский авиационный завод и др.