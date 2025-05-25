Глава МИД Литвы призвал ввести новые санкции против России

Украинские власти в то же время заявили о массированных ударах в разных частях страны. На фоне российских ударов президент Украины Владимир Зеленский призвал США и европейские страны усилить давление на Москву, санкции, по его словам, «точно помогут». Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также выступила с призывом оказать давление на Россию с целью прекращения боевых действий.