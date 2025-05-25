Глава МИД Литвы призвал ввести новые санкции против России
После российских ночных ударов по Украине необходимо ужесточить санкции против Москвы и нарастить военную поддержку Киева, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
Обстрелы украинской территории являются «посланием о безнаказанности», считает Будрис.
«Больше военной поддержки и оружия Украине, более жесткие санкции и изоляция России. Умиротворение – это не путь к миру, это разрешение продолжать агрессию», – написал он в X.
Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 25 мая ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи.
Украинские власти в то же время заявили о массированных ударах в разных частях страны. На фоне российских ударов президент Украины Владимир Зеленский призвал США и европейские страны усилить давление на Москву, санкции, по его словам, «точно помогут». Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также выступила с призывом оказать давление на Россию с целью прекращения боевых действий.