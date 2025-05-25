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Глава МИД Литвы призвал ввести новые санкции против России

Ведомости

После российских ночных ударов по Украине необходимо ужесточить санкции против Москвы и нарастить военную поддержку Киева, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Обстрелы украинской территории являются «посланием о безнаказанности», считает Будрис. 

«Больше военной поддержки и оружия Украине, более жесткие санкции и изоляция России. Умиротворение – это не путь к миру, это разрешение продолжать агрессию», – написал он в X.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 25 мая ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи. 

Украинские власти в то же время заявили о массированных ударах в разных частях страны. На фоне российских ударов президент Украины Владимир Зеленский призвал США и европейские страны усилить давление на Москву, санкции, по его словам, «точно помогут». Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также выступила с призывом оказать давление на Россию с целью прекращения боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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