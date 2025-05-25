Каллас на фоне ударов по Украине призвала усилить давление на Россию
На Россию необходимо оказать сильное давление с целью прекращения боевых действий на Украине, заявила верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Россия, по мнению Каллас, настроена на «еще большие страдания и уничтожение Украины». «Нам нужно самое сильное международное давление на Россию, чтобы остановить эту войну», – написала она в соцсети X.
Украинские власти 25 мая сообщили о массированных ударах в разных частях страны, в результате которых есть погибшие и раненые. По данным президента Владимира Зеленского, спасатели работали в более чем 30 городах и селах. Он уточнил в своем Telegram-канале, что за ночь по территории республики было выпущено около 300 ударных беспилотников и почти 70 ракет разных типов. На фоне российских ударов глава государства призвал США и европейские страны оказать давление на Москву, санкции, по его словам, «точно помогут».
Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 25 мая российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи. До этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия жестко ответит на массированные удары Украины по мирным городам.