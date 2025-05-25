Каллас на фоне ударов по Украине призвала усилить давление на Россию

Украинские власти 25 мая сообщили о массированных ударах в разных частях страны, в результате которых есть погибшие и раненые. По данным президента Владимира Зеленского, спасатели работали в более чем 30 городах и селах. Он уточнил в своем Telegram-канале, что за ночь по территории республики было выпущено около 300 ударных беспилотников и почти 70 ракет разных типов. На фоне российских ударов глава государства призвал США и европейские страны оказать давление на Москву, санкции, по его словам, «точно помогут».