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Каллас на фоне ударов по Украине призвала усилить давление на Россию

Ведомости

На Россию необходимо оказать сильное давление с целью прекращения боевых действий на Украине, заявила верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Россия, по мнению Каллас, настроена на «еще большие страдания и уничтожение Украины». «Нам нужно самое сильное международное давление на Россию, чтобы остановить эту войну», – написала она в соцсети X.

Украинские власти 25 мая сообщили о массированных ударах в разных частях страны, в результате которых есть погибшие и раненые. По данным президента Владимира Зеленского, спасатели работали в более чем 30 городах и селах. Он уточнил в своем Telegram-канале, что за ночь по территории республики было выпущено около 300 ударных беспилотников и почти 70 ракет разных типов. На фоне российских ударов глава государства призвал США и европейские страны оказать давление на Москву, санкции, по его словам, «точно помогут». 

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 25 мая российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи. До этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия жестко ответит на массированные удары Украины по мирным городам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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