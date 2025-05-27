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Песков: атаки Киева на российские регионы диссонируют с устремлением к миру

Россия осуждает такие действия Украины
Ведомости

Участившиеся атаки Киева на российские регионы противоречат устремлению к мирному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И конечно, мы эти действия осуждаем. Они как минимум не способствуют продвижению мирного процесса», – пояснил представитель Кремля.

Минобороны сообщило, что с 20 мая Киев значительно усилил атаки на территорию России. За период с 20 по 27 мая ПВО сбила 2331 беспилотник. В результате этих атак пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.

В ответ на действия киевского режима Вооруженные силы РФ нанесли серию высокоточных ударов по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). По данным Минобороны, все удары были направлены исключительно на военные цели.

20 мая была поражена инфраструктура аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Днепропетровской области. 21 мая уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области, база иностранных наемников в Святогорске (ДНР) и склад боеприпасов в Харьковской области. 22 мая российские военные поразили Павлоградский химический завод, объекты аэродромной инфраструктуры в Криворожской и Николаевской областях, а также пункт временной дислокации иностранных наемников. 23 мая был уничтожен склад контейнеров с военным имуществом в порту Одессы. 24 мая атака была на предприятие, выпускавшее ракетное оружие и ударные БПЛА и центр авиации СБУ в Киевской области.

25 мая был осуществлен массированный удар по предприятиям ВПК Украины, производящим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и беспилотники. А 26 мая уничтожили инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области и склады боеприпасов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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