Песков: атаки Киева на российские регионы диссонируют с устремлением к мируРоссия осуждает такие действия Украины
Участившиеся атаки Киева на российские регионы противоречат устремлению к мирному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«И конечно, мы эти действия осуждаем. Они как минимум не способствуют продвижению мирного процесса», – пояснил представитель Кремля.
Минобороны сообщило, что с 20 мая Киев значительно усилил атаки на территорию России. За период с 20 по 27 мая ПВО сбила 2331 беспилотник. В результате этих атак пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.
В ответ на действия киевского режима Вооруженные силы РФ нанесли серию высокоточных ударов по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). По данным Минобороны, все удары были направлены исключительно на военные цели.
20 мая была поражена инфраструктура аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Днепропетровской области. 21 мая уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области, база иностранных наемников в Святогорске (ДНР) и склад боеприпасов в Харьковской области. 22 мая российские военные поразили Павлоградский химический завод, объекты аэродромной инфраструктуры в Криворожской и Николаевской областях, а также пункт временной дислокации иностранных наемников. 23 мая был уничтожен склад контейнеров с военным имуществом в порту Одессы. 24 мая атака была на предприятие, выпускавшее ракетное оружие и ударные БПЛА и центр авиации СБУ в Киевской области.
25 мая был осуществлен массированный удар по предприятиям ВПК Украины, производящим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и беспилотники. А 26 мая уничтожили инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области и склады боеприпасов.