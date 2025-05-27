Песков: атаки Киева на российские регионы диссонируют с устремлением к миру

20 мая была поражена инфраструктура аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Днепропетровской области. 21 мая уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области, база иностранных наемников в Святогорске (ДНР) и склад боеприпасов в Харьковской области. 22 мая российские военные поразили Павлоградский химический завод, объекты аэродромной инфраструктуры в Криворожской и Николаевской областях, а также пункт временной дислокации иностранных наемников. 23 мая был уничтожен склад контейнеров с военным имуществом в порту Одессы. 24 мая атака была на предприятие, выпускавшее ракетное оружие и ударные БПЛА и центр авиации СБУ в Киевской области.