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Российские силы ПВО уничтожили 2331 украинский беспилотник за неделю

Почти 1500 из них сбиты вне зоны спецоперации
Ведомости

С 20 по 27 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 2331 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, из этого числа 1465 дронов были сбиты вне зоны проведения спецоперации. Военные отметили, что число атак ощутимо выросло с 20 мая.

«В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети», – пояснили в Минобороны РФ.

Так, за ночь на 27 мая ПВО сбили 99 украинских БПЛА, из них 56 – над Белгородской областью, 25 – над Воронежской и семь – над Владимирской.

В ответ на действия киевского режима Вооруженные силы РФ нанесли серию ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными дронами – исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Так, 20 мая поражена инфраструктура аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов и ГСМ в Днепропетровской области. 21 мая – склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области, база иностранных наемников в Святогорске (ДНР) и склад боеприпасов в Харьковской области. 22 мая – Павлоградский химический завод, объекты аэродромной инфраструктуры в Криворожской и Николаевской областях, а также пункт временной дислокации иностранных наемников. 23 мая – склад контейнеров с военным имуществом в порту Одессы. Уничтожено около 100 единиц с комплектующими для морских дронов, беспилотников и боеприпасами. 24 мая – предприятие, выпускавшее ракетное оружие и ударные БПЛА и центр авиации СБУ в Киевской области.

25 мая был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты. А 26 мая уничтожили объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области и склады боеприпасов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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