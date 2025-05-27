Российские силы ПВО уничтожили 2331 украинский беспилотник за неделю

Российские силы ПВО уничтожили 2331 украинский беспилотник за неделюПочти 1500 из них сбиты вне зоны спецоперации
С 20 по 27 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 2331 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, из этого числа 1465 дронов были сбиты вне зоны проведения спецоперации. Военные отметили, что число атак ощутимо выросло с 20 мая.
«В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети», – пояснили в Минобороны РФ.
Так, за ночь на 27 мая ПВО сбили 99 украинских БПЛА, из них 56 – над Белгородской областью, 25 – над Воронежской и семь – над Владимирской.
В ответ на действия киевского режима Вооруженные силы РФ нанесли серию ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными дронами – исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Так, 20 мая поражена инфраструктура аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов и ГСМ в Днепропетровской области. 21 мая – склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области, база иностранных наемников в Святогорске (ДНР) и склад боеприпасов в Харьковской области. 22 мая – Павлоградский химический завод, объекты аэродромной инфраструктуры в Криворожской и Николаевской областях, а также пункт временной дислокации иностранных наемников. 23 мая – склад контейнеров с военным имуществом в порту Одессы. Уничтожено около 100 единиц с комплектующими для морских дронов, беспилотников и боеприпасами. 24 мая – предприятие, выпускавшее ракетное оружие и ударные БПЛА и центр авиации СБУ в Киевской области.
25 мая был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты. А 26 мая уничтожили объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области и склады боеприпасов.