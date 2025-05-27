Российские силы ПВО уничтожили 2331 украинский беспилотник за неделю

Так, 20 мая поражена инфраструктура аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов и ГСМ в Днепропетровской области. 21 мая – склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области, база иностранных наемников в Святогорске (ДНР) и склад боеприпасов в Харьковской области. 22 мая – Павлоградский химический завод, объекты аэродромной инфраструктуры в Криворожской и Николаевской областях, а также пункт временной дислокации иностранных наемников. 23 мая – склад контейнеров с военным имуществом в порту Одессы. Уничтожено около 100 единиц с комплектующими для морских дронов, беспилотников и боеприпасами. 24 мая – предприятие, выпускавшее ракетное оружие и ударные БПЛА и центр авиации СБУ в Киевской области.