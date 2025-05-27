Российские системы ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников за ночь

Вечером 26 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Грайвороне после детонации дрона на территории коммерческого объекта была ранена женщина, ей оказали помощь. В Шебекине от удара FPV-дрона пострадала семейная пара. В селе Муром Шебекинского округа боеприпас попал в здание соцобъекта: были выбиты окна, повреждены кровля, фасад, входная группа и забор. В Борисовском районе два БПЛА атаковали участок дороги Белгород – Грайворон – Козинка: повреждены спецмашина и легковой автомобиль.