Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Российские системы ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников за ночь

Ведомости

С 20:00 26 мая до 7:00 27 мая российские системы противовоздушной обороны перехватили и сбили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов было уничтожено над Белгородской областью – 56 единиц. Над Воронежской областью сбито 25 БПЛА, над Владимирской – семь. В Калужской области нейтрализовано пять беспилотников, в Тульской – четыре. По одному дрону перехвачено над Ростовской и Липецкой областями.

Вечером 26 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Грайвороне после детонации дрона на территории коммерческого объекта была ранена женщина, ей оказали помощь. В Шебекине от удара FPV-дрона пострадала семейная пара. В селе Муром Шебекинского округа боеприпас попал в здание соцобъекта: были выбиты окна, повреждены кровля, фасад, входная группа и забор. В Борисовском районе два БПЛА атаковали участок дороги Белгород – Грайворон – Козинка: повреждены спецмашина и легковой автомобиль.

По словам губернатора Александра Гусева, предварительно, пострадавших и разрушений в результате налета БПЛА нет. На востоке области на месте падения обломков беспилотника загорелся лес, пожар уже потушен.

Ночью Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Стригино»), Тамбова  («Донское») и Саратова («Гагарин»). В 06:04 мера была отменена в воздушной гавани Саратова.

С 17:00 до 20:00 мск 26 мая над регионами России сбили 23 украинских БПЛА, сообщало Минобороны, а с 14:00 до 17:00 мск российские военные нейтрализовали 21 беспилотник над регионами РФ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных