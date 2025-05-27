Российские системы ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников за ночь
С 20:00 26 мая до 7:00 27 мая российские системы противовоздушной обороны перехватили и сбили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов было уничтожено над Белгородской областью – 56 единиц. Над Воронежской областью сбито 25 БПЛА, над Владимирской – семь. В Калужской области нейтрализовано пять беспилотников, в Тульской – четыре. По одному дрону перехвачено над Ростовской и Липецкой областями.
Вечером 26 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Грайвороне после детонации дрона на территории коммерческого объекта была ранена женщина, ей оказали помощь. В Шебекине от удара FPV-дрона пострадала семейная пара. В селе Муром Шебекинского округа боеприпас попал в здание соцобъекта: были выбиты окна, повреждены кровля, фасад, входная группа и забор. В Борисовском районе два БПЛА атаковали участок дороги Белгород – Грайворон – Козинка: повреждены спецмашина и легковой автомобиль.
По словам губернатора Александра Гусева, предварительно, пострадавших и разрушений в результате налета БПЛА нет. На востоке области на месте падения обломков беспилотника загорелся лес, пожар уже потушен.
Ночью Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Стригино»), Тамбова («Донское») и Саратова («Гагарин»). В 06:04 мера была отменена в воздушной гавани Саратова.
С 17:00 до 20:00 мск 26 мая над регионами России сбили 23 украинских БПЛА, сообщало Минобороны, а с 14:00 до 17:00 мск российские военные нейтрализовали 21 беспилотник над регионами РФ.