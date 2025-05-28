Маск раскритиковал налоговый законопроект Трампа
Налоговый законопроект Трампа «подрывает» работу Департамента эффективности государственного управления США. Об этом бизнесмен Илон Маск заявил в интервью CBS Sunday Morning.
DOGE занимался сокращением расходов государства, поэтому Маск сообщил о своем разочаровании в момент, когда увидел законопроект, увеличивающий статьи расходов и дефицит бюджета.
«Я думаю, что законопроект может быть большим, а может быть красивым. Но я не знаю, может ли быть и то, и другое. Мое личное мнение», – отметил Маск. Как сообщила газета Financial Times, этот комментарий «является его самым сильным упреком в адрес администрации Трампа».
22 мая палата представителей США приняла налоговую реформу Трампа. Сам президент назвал документ «большим прекрасным законопроектом». Он включает в себя сокращение расходов на социальные программы, но сохранение налоговых льгот первого срока Трампа. Однако рейтинговые агентства и исследователи говорили, что он может увеличить дефицит бюджета США на $3,8–5,3 трлн.