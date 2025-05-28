Маск раскритиковал налоговый законопроект Трампа

«Я думаю, что законопроект может быть большим, а может быть красивым. Но я не знаю, может ли быть и то, и другое. Мое личное мнение», – отметил Маск. Как сообщила газета Financial Times, этот комментарий «является его самым сильным упреком в адрес администрации Трампа».