Налоговую реформу Дональда Трампа поддержали в палате представителей

Законопроект также предусматривает выделение $50 млрд на продолжение сооружения стены на границе с Мексикой, $150 млрд – на создание системы противоракетной защиты «Золотой купол» и наращивание сил военно-морского флота США. Не забыли и об одном из основных предвыборных обещаний Трампа – отменить налог на чаевые. Кроме того, предлагается ужесточение правил и критериев зачисления в программу по получению продовольственных талонов для малоимущих. При этом если сейчас программа полностью финансируется за счет федеральных средств, то, согласно новому законопроекту, с 2028 г. штатам придется закрывать минимум 5% расходов на SNAP. В то же время предусматривается создание «счетов Трампа». Согласно этой инициативе, детям, рожденным в период с 1 января 2025 г. по 1 января 2029 г., будут начислять $1000 и автоматически инвестировать их в фондовый рынок.