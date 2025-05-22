Налоговую реформу Дональда Трампа поддержали в палате представителей

Налоговую реформу Дональда Трампа поддержали в палате представителейСоциальные расходы сократят ради налоговых льгот
Названный так самим Трампом «Большой прекрасный законопроект», включающий проект сокращения расходов на социальные программы и сохранение налоговых льгот его первого срока был утвержден в палате представителей 22 мая. За документ проголосовали только республиканцы – 215 конгрессменов из 220 (двое однопартийцев Трампа проголосовали против, один воздержался и еще один не проголосовал).
Согласно последней версии законопроекта, опубликованной в ночь на 22 мая, США могут снизить расходы на социальные программы, отменить «зеленые» налоговые стимулы и увеличить верхний порог по налоговым вычетам. И хотя республиканцы во главе с Трампом говорят о необходимости сокращения дефицита бюджета, несколько рейтинговых агентств и исследовательских центров прогнозируют, что он увеличится на $3,8–5,3 трлн (в зависимости от итоговой версии законопроекта) к 2034 г. Самая дорогая часть законопроекта – продление действия налоговой реформы 2017 г. (она, в частности, предусматривала снижение корпоративного налога с 35 до 21%). Продление всех пунктов реформы, по данным Moody’s, увеличит дефицит на $4 трлн в течение десятилетия.
При этом в Белом доме заявляют, как сообщает Axios, что принятие законопроекта гарантирует рост ВВП в диапазоне от 4,2 до 5,4%. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт и вовсе заявила, что он не просто не увеличит дефицит, а даже сэкономит $1,6 трлн.
В ходе подготовки проекта он был сильно изменен для гарантии поддержки законопроекта со стороны республиканцев, которые имеют большинство в обеих палатах конгресса. Некоторые из них представляют такие штаты, как Калифорния, Нью-Йорк и Нью-Джерси (там побеждают кандидаты в президенты-демократы). Соответственно, они не могли бы поддержать первую версию, не содержащую необходимые им условия. Таким образом, верхний порог возможных вычетов предлагается увеличить до $40 000 с $10 000, предусмотренных налоговой реформой Трампа в 2017 г.
Претензии выдвинуло и ультраконсервативное крыло республиканцев. Оно настаивало на ужесточении критериев для получения соцпомощи и в целом дополнительном сокращении этой части расходов. Одной из мишеней стала федеральная программа медстраховки Medicaid. По данным анализа управления конгресса США по бюджету, около 8 млн человек может лишиться доступа к этой программе медпомощи для бедных. Кроме того, если раньше предполагалось запретить оплачивать по линии Medicaid операции по смене пола для несовершеннолетних, то в новой версии запрет распространяется и на взрослых.
Законопроект также предусматривает выделение $50 млрд на продолжение сооружения стены на границе с Мексикой, $150 млрд – на создание системы противоракетной защиты «Золотой купол» и наращивание сил военно-морского флота США. Не забыли и об одном из основных предвыборных обещаний Трампа – отменить налог на чаевые. Кроме того, предлагается ужесточение правил и критериев зачисления в программу по получению продовольственных талонов для малоимущих. При этом если сейчас программа полностью финансируется за счет федеральных средств, то, согласно новому законопроекту, с 2028 г. штатам придется закрывать минимум 5% расходов на SNAP. В то же время предусматривается создание «счетов Трампа». Согласно этой инициативе, детям, рожденным в период с 1 января 2025 г. по 1 января 2029 г., будут начислять $1000 и автоматически инвестировать их в фондовый рынок.
Теперь судьба «прекрасного законопроекта» решится в сенате.
В сенате особых проблем у Трампа не возникнет, так как республиканцы настроены использовать свое большинство на продвижение бюджетного документа, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.
Закон в итоге пройдет, но, возможно, с изменениями, которые внесут уже в сенате, соглашается главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. По его словам, республиканцы не будут мешать продлению сокращения налоговой ставки. При этом эксперт считает, что демократы попытаются использовать этот законопроект как один из основных нарративов в предвыборной агитации перед промежуточными выборами в ноябре 2026 г.
Что касается экономической составляющей законопроекта, то, отмечает американист, нет ничего удивительного в его несбалансированном характере. «Все говорят про сокращение дефицита, но, когда дело доходит до формирования бюджета, сделать его профицитным в нынешних США практически невозможно. Это актуально как для республиканцев, так и для демократов», – резюмировала Журавлева.