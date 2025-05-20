Как иностранные политики отреагировали на разговор Путина и Трампа

Как иностранные политики отреагировали на разговор Путина и ТрампаБольшинство представителей ЕС традиционно выразили поддержку Украине
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели двухчасовой телефонный разговор, обсудив мирное урегулирование на Украине. Оба назвали переговоры конструктивными.
Путин выразил готовность к совместной с Украиной работе над меморандумом о прекращении огня. Трамп сообщил о возможных переговорах по прекращению огня при участии Ватикана и поддержал развитие торговли с Россией и восстановление Украины.
После разговора с Путиным президент США обсудил с лидерами стран ЕС планы по урегулированию конфликта России и Украины. Европейские страны пригрозили России введением новых санкций.
«Ведомости» собрали реакции иностранных политиков на прошедшие переговоры.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в сети Х
«Мы уже более трех лет живем в тени войны, призывая к прекращению огня и мирным переговорам, несмотря на давление со стороны Брюсселя. Благодаря Трампу наконец-то начались прямые переговоры между США и Россией, а также между Россией и Украиной. Мы полностью поддерживаем его усилия и призываем Брюссель не мешать этому процессу».
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе пресс-брифинга
«Переговоры между президентом Трампом и президентом Зеленским, а также между президентом Трампом и президентом Путиным сами по себе заслуживают приветствия. Наша позиция остается неизменной: мы поддержим любые усилия, которые приведут к окончанию войны на Украине на основе принципов Устава ООН, территориальной целостности Украины и всех соответствующих резолюций ООН».
Премьер Италии Джорджа Мелони в сети X
«После телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным я вновь провела телефонную беседу с участием президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Финляндии Александера Стубба, председателя Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Украины Владимиром Зеленским с президентом США.
Ведется работа над немедленным началом переговоров между сторонами, которые смогут как можно скорее привести к прекращению огня и созданию условий для справедливого и прочного мира на Украине.
В этом контексте была положительно оценена готовность папы [римского] принять переговоры в Ватикане. Италия готова внести свой вклад в содействие контактам и работе ради мира».
Канцлер Германии Фридрих Мерц в сети Х
«Европа и Америка выступают здесь единым фронтом: мы будем тесно сопровождать Украину на пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву с помощью санкций. Об этом мы договорились с Трампом после его разговора с Путиным».
Президент Финляндии Александр Стубб в сети X
«Важно продолжать тесную координацию между США и Европой. Финляндия продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в сети Х
«Я хочу поблагодарить президента Трампа за его неустанные усилия по достижению прекращения огня на Украине. Важно, чтобы США оставались вовлеченными. Мы продолжим поддерживать Владимира Зеленского в достижении прочного мира на Украине».