«Мы уже более трех лет живем в тени войны, призывая к прекращению огня и мирным переговорам, несмотря на давление со стороны Брюсселя. Благодаря Трампу наконец-то начались прямые переговоры между США и Россией, а также между Россией и Украиной. Мы полностью поддерживаем его усилия и призываем Брюссель не мешать этому процессу».