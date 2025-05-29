Эксцентричный миллиардер, трампист и многодетный отец: чем прославился Илон Маск

Эксцентричный миллиардер, трампист и многодетный отец: чем прославился Илон МаскБогатейший человек планеты завязал с политикой
30 мая истекает 130-дневный срок, в течение которого американский миллиардер Илон Маск может по закону (в год) занимать пост советника президента США Дональда Трампа. Сам предприниматель 29 мая написал в принадлежащей ему X пост, в котором поблагодарил главу государства за предоставленную возможность «сократить расточительные расходы». «Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку это станет образом жизни всего правительства», – добавил он. О том, как Маск стал богатейшим человеком в мире и влиятельной фигурой в американской политике, – в справке «Ведомостей».
Из ЮАР в Кремниевую долину
Илон Маск родился 28 июня 1971 г. в административной столице ЮАР Претории и был старшим из троих детей в семье канадской модели и диетолога Мэй и южноафриканского инженера Эррола. Сам Маск описывал свое детство как трудное, утверждая, что на него повлияли развод родителей, травля в школе и его собственные трудности с социальными взаимодействиями из-за синдрома Аспергера.
В 1988 г., в возрасте 17 лет, Маск переехал из ЮАР сначала в Канаду (отчасти чтобы избежать службы в южноафриканской армии времен апартеида), где обучался два года в Королевском университете в Кингстоне. Там познакомился со своей будущей женой Джастин Уилсон (были в браке в 2000-2010 гг.). После перебрался в США и получил бакалаврские степени по бизнесу и физике в Пенсильванском университете, затем поехал в Силиконовую долину в Калифорнии. Первоначально Маск намеревался получить докторскую степень в области прикладной физики и материаловедения в Стэнфорде, но после нескольких дней учебы он покинул программу, чтобы вместе со своим братом стать в 1995 г. соучредителями Zip2 – компании, занимавшейся разработкой софта для онлайн-публикации контента.
Братья в 1999 г. продали контрольный пакет акций Zip2 производителю компьютеров Compaq, который рассчитывал использовать его для поддержки своего подразделения поисковых систем AltaVista. Стоимость сделки составила почти $350 млн, Илон Маск заработал $22 млн. Часть этих средств он вложил в создание с тремя другими соучредителями финансовой онлайн-компании X.com, специализирующейся на платежах по электронной почте.
В начале 2000 г. X.com объединилась с разработчиком ПО Confinity, создав платформу онлайн-платежей, вскоре получившую название PayPal. Маск в объединенной компании сначала занимал пост гендиректора, затем – директора по продукту, но в конце 2000 г. покинул ее из-за разногласий с другими топ-менеджерами. Вскоре после IPO в 2002 г. eBay приобрела PayPal за $1,5 млрд, а Маск, которому к тому моменту был 31 год, заработал $172 млн на своей доле. В том же году предприниматель получил гражданство США.
Самый богатый человек на планете
В 2002 г. бизнесмен вложил около $100 млн в создание Space Exploration Technologies (SpaceX), которая занимается разработкой ракет и космических аппаратов. Уже в 2008 г. спроектированная компанией Falcon 1 стала первой частной ракетой-носителем на жидком топливе, которая достигла орбиты. В 2017 г. SpaceX впервые запустила в полет ракету Falcon 9 и космический корабль Dragon, а в 2020-м его пилотируемая версия впервые отправила астронавтов NASA на Международную космическую станцию. Другой проект компании – спутниковая сеть Starlink, обеспечивающая высокоскоростной широкополосный доступ в интернет.
В декабре 2024 г. SpaceX была оценена в $350 млрд, став самым дорогим стартапом в мире. Причем на Starlink приходится 65% этой суммы, а на сегмент запусков ракет – остальные 35%. По данным профильного портала Payload, выручка SpaceX в 2024 г. выросла на 50% и составила $13,1 млрд. Starlink принес $8,2 млрд выручки (+95% за год), число пользователей увеличилось с 2,3 до 4,6 млн человек (+100%). Всего сервис доступен в 118 странах с совокупным населением 2,8 млрд человек.
Как писал Forbes, одним из крупнейших заказчиков космических запусков SpaceX остается правительство США, а Пентагон и NASA «зависят» от возможностей компании. В 2024 г. компания Илона Маска заключила контракт на сумму $733,5 млн на выполнение девяти миссий по обеспечению национальной безопасности в течение следующих двух лет. Речь идет о развертывании спутников обнаружения ракет для Агентства космического развития и разведывательных спутников для Национального разведывательного управления.
Маск в 2004 г. вложил $6,5 млн инвестиций в Tesla (была основана в 2003 г. Мартином Эбергартдом и Марком Тарпеннингом) и со временем стал играть все более активную роль в компании. С 2008 г. он занимает должность генерального директора. Первый продукт Tesla, спортивный автомобиль Roadster, дебютировал в том же 2008 г., за ним последовали седан Model S (2012 г.), и внедорожник Model X (2015 г.). В 2017 году Tesla начала поставки Model 3 – самого популярного электромобиля компании на сегодняшний день. В 2019 г. Tesla представила Cybertruck, а также внедорожник Model Y, поставки которого клиентам начались в начале 2020 г.
По итогам 2020 г. Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире, и уже в январе 2021 г. Маск стал богатейшим человеком в мире. Выручка Tesla по итогам 2024 г. составила почти $98 млрд, доля компании на мировом рынке электромобилей в IV квартале прошлого года – 14% (у китайской BYD – 16%). Его третья компания, поставщик систем солнечной энергетики SolarCity, была выкуплена Tesla в 2016 г.
В 2015 г. Маск стал соучредителем OpenAI как некоммерческой организации, создавшей коммерческую исследовательскую лабораторию искусственного интеллекта (ИИ), но в 2018 г. ушел из правления из-за конфликтов с проектами Tesla в области ИИ. В марте 2024 г. миллиардер подал в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана из-за коммерциализации организации. В декабре того же года компания опубликовала документы, подтверждающие, что Маск ранее поддерживал коммерциализацию OpenAI, но покинул проект, не получив контроля над ним.
В 2016 г. Маск стал соучредителем компании Neuralink, разрабатывающей мозговые импланты, которые могут помочь в лечении паралича и бокового амиотрофического склероза (БАС). Компания зарегистрировала два исследования своих устройств: Prime Study позволяет пяти парализованным пациентам управлять компьютерами или смартфонами силой мысли, а исследование Convoy рассчитано на трех пациентов с роботизированными руками. Первый чип под названием Telepathy был имплантирован в январе 2024 г. пациенту Ноланду Арбо, страдающему параличом нижних конечностей и лишенному способности двигать руками ниже плеч в течение последних восьми лет. 5 августа того же года бизнесмен сообщил, что Neuralink вживила мозговой чип второму пациенту – человеку с травмой спинного мозга. В 2016 г. Маск основал The Boring Company, которая, по его задумке, должна была строить туннели для автомобилей, чтобы уменьшить пробки на дорогах. В марте 2017 г. миллиардер объявил, что компания переориентирует свои приоритеты на создание проходов для пешеходов и велосипедистов, а не для машин.
В апреле 2022 г. предприниматель сделал предложение о покупке Twitter за $44 млрд. После того, как совет директоров согласился рекомендовать сделку, Маск попытался расторгнуть ее, но Twitter подал на него в суд. В результате он приобрел соцесть в октябре 2022 г., а в апреле 2023 г. переименовал ее в X Corp. Сейчас у миллиардера там почти 220 млн подписчиков.
Маску принадлежит около 12% акций Tesla (более половины из них заложены для погашения личных долгов миллиардера) и 42% – SpaceX. По подсчетам Bloomberg, бизнесмен владеет около 33% акций XAI Holdings, образованной в результате присоединения X Corp. к основанной в 2023 г. ИИ-компании xAI в марте 2025 г. Forbes оценивает состояние Маска на конец мая 2025 г. в $418,7 млрд, а Bloomberg – в $374 млрд. В рейтингах обоих изданий он занимает первую строчку, являясь самым богатым человеком на Земле.
Бизнесмен был женат трижды, причем дважды – на британской актрисе Талуле Райли (в 2016 г. они окончательно развелись). У Маска не менее 14 детей от четырех женщин, шестеро из них – от его первой жены Джастин Уилсон. Их первенец Невада Александр скончался в возрасте 10 недель от синдрома внезапной смерти в 2002 г. Спустя два года у них родились близнецы, а в 2006 г. – тройня. У Маска также есть трое детей от его бывшей девушки Граймс, четверо– от руководителя Neuralink Шивон Зилис и, по неподтвержденным сведениям, еще один – от писательницы Эшли Сент-Клер.
Сам Маск называл низкий уровень рождаемости большим риском для человечества, чем глобальное потепление. «Я делаю все возможное, чтобы справиться с кризисом нехватки населения», – писал он в X в 2022 г.
Советник Трампа
Маск долгое время отказывался причислять себя к сторонникам какой-либо из партий – Республиканской или Демократической. Однако он признавался, что голосовал на выборах за демократов Барака Обаму, Хилари Клинтон и Джо Байдена. В 2024 г. же миллиардер не только поддержал республиканца Дональда Трампа, но и стал главным спонсором его избирательной кампании, вложив в нее не менее $277 млн. Во многом на это мог повлиять трансгендерный переход («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) его дочери, в результате которого они отдалились друг от друга, а сам Маск пообещал «уничтожить вирус воук-разума». Предприниматель также переехал в 2020 г. из Калифорнии в Техас, туда же были перенесены штаб-квартиры Tesla (в 2021 г.) и SpaceX (2024).
С началом нового президентского срока Трампа Илон Маск стал координировать работу так называемого департамента правительственной эффективности (DOGE). В рамках новой должности он поставил себе цель сэкономить $2 трлн из бюджета США, но позднее сократил цель до $150 млрд к началу 2026 г. Как заявил сам Трамп в конце апреля, с начала работы DOGE удалось сократить госрасходы в среднем на более $10 млрд в неделю.
После того как Маск возглавил DOGE, начались нападения на дилерские центры и зарядные станции Tesla. Так, в дилерском центре Tesla в Остине в Техасе были обнаружены зажигательные устройства. Трамп называл злоумышленников, совершающих подобные действия, террористами.
Маск с инаугурации Трампа потерял $113 млрд – примерно четверть его состояния. Bloomberg связывал этот результат с назначением бизнесмена на должность руководителя DOGE, увольнениями более 121 000 госслужащих за 100 дней президентства Трампа и возникшим недовольством в США.
Продажи электромобилей Tesla в I квартале 2025 г. снизились на 13% до 336 681 единиц, что стало худшим результатом с III квартала 2022 г. В качестве причин падения –производственные сложности, связанные с обновлением Model Y, и политический фактор, вызванный недовольством Маском. В Евросоюзе снижение продаж затронуло весь рынок, а в Германии доля корпорации среди электромобилей обвалилась с 16 до 4%.
В начале апреля The Wall Street Journal сообщила, что совет директоров Tesla ищет нового гендиректора. Решение обсуждалось якобы около месяца назад на фоне падения акций компании и критики со стороны инвесторов, обеспокоенных тем, что бизнесмен уделяет слишком много времени политической деятельности. Предприниматель опроверг эти сообщения, а 20 мая заявил, что останется главой Tesla как минимум на пять лет и сократит свои расходы на политику.
Трамп же, который регулярно упоминал Маска в своих постах в собственной соцсети Truth Social в феврале-марте, полностью прекратил это делать в апреле-мае, обратила внимание Politico. Более того, имя миллиардера теперь почти не фигурирует на брифингах в Белом доме, кампания Трампа по сбору средств прекратила указывать его в своей электронной рассылке, аналогичным образом поступили и конгрессмены-республиканцы в своих информационных бюллетенях, отмечает издание.
Это разительный контраст по сравнению с началом нового срока Трампа. Маск присутствовал на инаугурации президента, затем в палате представителей на первом обращении Трампа к конгрессу, где тот похвалил миллиардера за усердную работу. Он позировал с президентом и рядом с Tesla на лужайке перед Белым домом, в первые месяцы нового срока Трампа бывал в Овальном кабинете, на заседаниях кабинета министров и в эфире телеканала Air Force One. Опросы общественного мнения показывали последовательное падение популярности предпринимателя у американцев с того момента, как он возглавил DOGE.
Как писала The Washington Post в конце мая, Маск отказался от политической деятельности в США из-за трудностей в достижении результатов и разочарования, а также беспокойства по поводу безопасности своей семьи. Миллиардер, по мнению источников издания, не ожидал такого всплеска негативной реакции против него и его компаний. Тем не менее, Маск продолжит со своей многомиллионной аудиторией в X продолжит оставаться влиятельной фигурой в американской политике, считают СМИ.