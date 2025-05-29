Эксцентричный миллиардер, трампист и многодетный отец: чем прославился Илон Маск

Маск долгое время отказывался причислять себя к сторонникам какой-либо из партий – Республиканской или Демократической. Однако он признавался, что голосовал на выборах за демократов Барака Обаму, Хилари Клинтон и Джо Байдена. В 2024 г. же миллиардер не только поддержал республиканца Дональда Трампа, но и стал главным спонсором его избирательной кампании, вложив в нее не менее $277 млн. Во многом на это мог повлиять трансгендерный переход («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) его дочери, в результате которого они отдалились друг от друга, а сам Маск пообещал «уничтожить вирус воук-разума». Предприниматель также переехал в 2020 г. из Калифорнии в Техас, туда же были перенесены штаб-квартиры Tesla (в 2021 г.) и SpaceX (2024).