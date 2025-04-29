Состояние Илона Маска уменьшилось на 25% с начала второго срока Трампа

Eго частные компании – SpaceX, Neuralink, занимающаяся мозговыми имплантами, и стартап XAI, занимающийся искусственным интеллектом, – получили новое финансирование, а стоимость долгов, взятых на себя, когда он преобразовал Twitter в частную компанию X, резко возросла. Tesla, единственная публичная компания Маска и крупный источник его состояния, приняла на себя основной удар общественного недовольства им и его политикой. Продажи производителя электромобилей резко упали.