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Состояние Илона Маска уменьшилось на 25% с начала второго срока Трампа

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск потерял $113 млрд с 17 января, и это 25% его состояния, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Агентство связывает этот результат с назначением бизнесмена на должность руководителя департамента государственной эффективности США (DOGE).

Eго частные компании – SpaceX, Neuralink, занимающаяся мозговыми имплантами, и стартап XAI, занимающийся искусственным интеллектом, – получили новое финансирование, а стоимость долгов, взятых на себя, когда он преобразовал Twitter в частную компанию X, резко возросла. Tesla, единственная публичная компания Маска и крупный источник его состояния, приняла на себя основной удар общественного недовольства им и его политикой. Продажи производителя электромобилей резко упали.

Акции Tesla упали на 33% со дня инаугурации президента. Компания потеряла $448,3 млрд рыночной стоимости, сообщает агентство. Директор Центра эффективного государственного управления в Институте Брукингса в Вашингтоне Элейн Камарк считает, что люди «решили ненавидеть Маска больше, чем Трампа». Bloomberg приводит данные соцопроса, согласно которым 57% американцев не одобряют работу Маска в Вашингтоне.

За 100 дней президентства Трампа уволены около 121 000 госслужащих. Это самое большое количество сотрудников, потерявших работу таким способом, среди всех сфер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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