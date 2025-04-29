Состояние Илона Маска уменьшилось на 25% с начала второго срока Трампа
Американский бизнесмен Илон Маск потерял $113 млрд с 17 января, и это 25% его состояния, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Агентство связывает этот результат с назначением бизнесмена на должность руководителя департамента государственной эффективности США (DOGE).
Eго частные компании – SpaceX, Neuralink, занимающаяся мозговыми имплантами, и стартап XAI, занимающийся искусственным интеллектом, – получили новое финансирование, а стоимость долгов, взятых на себя, когда он преобразовал Twitter в частную компанию X, резко возросла. Tesla, единственная публичная компания Маска и крупный источник его состояния, приняла на себя основной удар общественного недовольства им и его политикой. Продажи производителя электромобилей резко упали.
Акции Tesla упали на 33% со дня инаугурации президента. Компания потеряла $448,3 млрд рыночной стоимости, сообщает агентство. Директор Центра эффективного государственного управления в Институте Брукингса в Вашингтоне Элейн Камарк считает, что люди «решили ненавидеть Маска больше, чем Трампа». Bloomberg приводит данные соцопроса, согласно которым 57% американцев не одобряют работу Маска в Вашингтоне.
За 100 дней президентства Трампа уволены около 121 000 госслужащих. Это самое большое количество сотрудников, потерявших работу таким способом, среди всех сфер.