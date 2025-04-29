CNN: за 100 дней президентства Трампа уволены около 121 000 госслужащих
За последние три месяца в США – с начала президентства Дональда Трампа – были уволены не менее 121 000 федеральных служащих. Это следует из анализа телеканала CNN.
Увольнения в государственной службе превзошли увольнения в любой другой отрасли в 2025 г., отмечается в материале. Большинство целевых агентств столкнулись с сокращениями менее чем на 10%, но часть из них, такие как департамент образования или агентство по международному развитию (USAID), были полностью уничтожены.
«Ни одно агентство не подвергалось таким нападкам, как USAID. После месяцев сокращений госдеп США объявил, что агентство официально закрывается. Страны по всему миру, которые полагались на агентство в программах по борьбе с голодом и борьбе с торговлей людьми и наркотиками, уже ощущают последствия», – говорится в сообщении.
При этом увольнения, резко возросшие в феврале, начали сокращаться в марте и апреле.
Трамп после вступления в должность начал резкое сокращение числа госслужащих практически во всех ведомствах. Для этого, в частности, был создан департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, руководителем которого стал миллиардер Илон Маск. DOGE высылал сотрудникам уведомления об увольнении, хотя не был наделен подобными полномочиями.
Действия Маска и его департамента вызвало протесты, – в том числе, бойкот продукции от его компании Tesla. Associated Press сообщало в конце апреля, что Маск значительно сократит свое участие в работе DOGE на фоне падения прибыли Tesla.