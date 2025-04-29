CNN: за 100 дней президентства Трампа уволены около 121 000 госслужащих

Увольнения в государственной службе превзошли увольнения в любой другой отрасли в 2025 г., отмечается в материале. Большинство целевых агентств столкнулись с сокращениями менее чем на 10%, но часть из них, такие как департамент образования или агентство по международному развитию (USAID), были полностью уничтожены.