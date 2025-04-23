Маск сократит участие в работе DOGE из-за падения прибыли Tesla
Американский бизнесмен Илон Маск объявил, что начиная с мая он значительно сократит свое участие в работе департамента эффективности государственного управления (DOGE). Это решение миллиардер принял на фоне падения прибыли его компании Tesla. Об этом сообщает Associated Press.
Маск сказал, что теперь он рассчитывает тратить «один или два дня в неделю на государственные дела».
22 апреля Tesla сообщила о снижении прибыли на 71% и выручки на 9% за I квартал.
Продажи электромобилей Tesla в I квартале 2025 г. сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 336 681 единицы. Это худший показатель с III квартала 2022 г., при том, что аналитики прогнозировали продажи в диапазоне от 360 000 до 390 000 автомобилей.
Tesla столкнулась с рядом сложностей, включая резкое снижение спроса в Европе и протесты, вызванные высказываниями и действиями Маска. Кроме того, компания оказалась под давлением из-за повышения импортных пошлин в США, что негативно влияет на ее бизнес, как и на других автопроизводителей.
20 апреля стало известно, что Tesla отложила старт производства бюджетной версии кроссовера Model Y в США как минимум на несколько месяцев. Изначально компания планировала запустить выпуск этой модели в первом полугодии 2025 г. Tesla намеревалась произвести 250 000 бюджетных электромобилей в США в 2026 г. Новый автомобиль также планировалось выпускать в Китае и Европе.