Маск сократит участие в работе DOGE из-за падения прибыли Tesla

Tesla столкнулась с рядом сложностей, включая резкое снижение спроса в Европе и протесты, вызванные высказываниями и действиями Маска. Кроме того, компания оказалась под давлением из-за повышения импортных пошлин в США, что негативно влияет на ее бизнес, как и на других автопроизводителей.