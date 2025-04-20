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Tesla откладывает запуск бюджетного электромобиля

Ведомости

Американская корпорация Tesla отложила старт производства в США бюджетной версии кроссовера Model Y как минимум на несколько месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Изначально Tesla планировала запустить производство этой модели в первом полугодии. По словам собеседников агентства, компания собиралась выпустить 250 000 бюджетных электромобилей в США в 2026 г. Новый автомобиль также планировалось выпускать в Китае и Европе.

2 апреля Bloomberg писало, что продажи электромобилей Tesla в I квартале 2025 г. снизились на 13%, до 336 681 единицу. Это худший результат с III квартала 2022 г. В качестве причин падения назывались производственные сложности, связанные с обновлением Model Y, и политический фактор, вызванный недовольством генеральным директором компании Илоном Маском. В Евросоюзе снижение продаж затронуло весь рынок, а в Германии доля корпорации среди электромобилей обвалилась с 16 до 4%.

8 апреля The Washington Post сообщила, что Маск попросил президента США Дональда Трампа пересмотреть ряд решений, связанных с введением новых пошлин. Два источника газеты подтвердили, что беседа состоялась, но несмотря на усилия бизнесмена, его попытка повлиять на позицию Трампа не принесла желаемых результатов. По данным издания, гендиректор Tesla давно считает, что тарифы наносят ущерб его бизнесу, для которого США и Китай стали ключевыми производственными и потребительскими центрами.

В начале апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении почти 200 стран. Речь идет о базовых тарифах и так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, как считает американский глава, наиболее несправедливо ведут торговлю с США. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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