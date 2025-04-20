Tesla откладывает запуск бюджетного электромобиля

2 апреля Bloomberg писало, что продажи электромобилей Tesla в I квартале 2025 г. снизились на 13%, до 336 681 единицу. Это худший результат с III квартала 2022 г. В качестве причин падения назывались производственные сложности, связанные с обновлением Model Y, и политический фактор, вызванный недовольством генеральным директором компании Илоном Маском. В Евросоюзе снижение продаж затронуло весь рынок, а в Германии доля корпорации среди электромобилей обвалилась с 16 до 4%.