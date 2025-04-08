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Маск лично просил Трампа пересмотреть введение новых пошлин

Ведомости

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть ряд решений, связанных с введением новых тарифов.

В минувшие выходные Маск активно использовал свои социальные сети для критики Питера Наварро – одного из советников Белого дома, который сыграл ключевую роль в разработке тарифных планов. Глава DOGE обвинил его в продвижении агрессивной тарифной стратегии. В тот же период бизнесмен лично связался с Трампом, чтобы обсудить этот вопрос, пишет The Washington Post (WP).

Как подтвердили два источника издания, беседа между Маском и президентом действительно состоялась. Однако, несмотря на усилия предпринимателя, его попытка повлиять на позицию главы государства не принесла желаемых результатов.

Издание подчеркивает, что Маск – генеральный директор компании-производителя электромобилей Tesla – уже давно считает, что тарифы наносят ущерб его бизнесу, для которого США и Китай являются ключевыми производственными и потребительскими центрами.

2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Он обвинил американских торговых партнеров в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран действует с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки начнут применяться с 9 апреля. Кроме того, введен 25%-ный тариф на все импортные автомобили.

4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Россия не вошла в список стран, против которых будут введены тарифы, поскольку между странами отсутствует торговля в осязаемых цифрах. Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт говорил, что России нет в этом списке, так как Вашингтон ведет с ней переговоры об урегулировании на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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