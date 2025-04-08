Маск лично просил Трампа пересмотреть введение новых пошлин
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть ряд решений, связанных с введением новых тарифов.
В минувшие выходные Маск активно использовал свои социальные сети для критики Питера Наварро – одного из советников Белого дома, который сыграл ключевую роль в разработке тарифных планов. Глава DOGE обвинил его в продвижении агрессивной тарифной стратегии. В тот же период бизнесмен лично связался с Трампом, чтобы обсудить этот вопрос, пишет The Washington Post (WP).
Как подтвердили два источника издания, беседа между Маском и президентом действительно состоялась. Однако, несмотря на усилия предпринимателя, его попытка повлиять на позицию главы государства не принесла желаемых результатов.
Издание подчеркивает, что Маск – генеральный директор компании-производителя электромобилей Tesla – уже давно считает, что тарифы наносят ущерб его бизнесу, для которого США и Китай являются ключевыми производственными и потребительскими центрами.
2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Он обвинил американских торговых партнеров в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран действует с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки начнут применяться с 9 апреля. Кроме того, введен 25%-ный тариф на все импортные автомобили.
4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Россия не вошла в список стран, против которых будут введены тарифы, поскольку между странами отсутствует торговля в осязаемых цифрах. Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт говорил, что России нет в этом списке, так как Вашингтон ведет с ней переговоры об урегулировании на Украине.