Продажи Tesla в I квартале рухнули до уровня 2022 года
Продажи электромобилей Tesla в I квартале 2025 г. сократились на 13% и составили 336 681 единицу. Это худший результат с III квартала 2022 г., в то время как аналитики ожидали от 360 000 до 390 000, сообщает Bloomberg.
Причины падения две: производственные сложности, связанные с обновлением Model Y, и политический фактор, вызванный недовольством Илоном Маском. В ЕС снижение продаж затронуло весь рынок, а в Германии доля Tesla среди электромобилей обвалилась с 16% до 4%.
Даже в Китае, где покупатели менее чувствительны к политическим скандалам, продажи Tesla в марте снизились на 11,5% в годовом выражении. Главный фактор – усиливающаяся конкуренция, прежде всего со стороны BYD. Акции Tesla на премаркете в среду падали почти на 6%, а с начала года потеряли более трети стоимости.
В январе в европейских странах было продано всего 9900 автомобилей компании, что на 45% меньше аналогичного периода 2024 г., следует из статистики Европейской ассоциации автопроизводителей. Общая доля регистраций новых электрокаров снизилась до 1% после 1,8% за тот же период. Financial Times (FT) связывала это с последними заявлениями и действиями Маска по поводу европейской политики. В частности, 25 января Маск по видеосвязи принял участие в предвыборном мероприятии ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Немецкий журнал Der Spiegel писал, что Маск подтвердил свою поддержку партии АдГ.