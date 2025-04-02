Продажи Tesla в I квартале рухнули до уровня 2022 года

В январе в европейских странах было продано всего 9900 автомобилей компании, что на 45% меньше аналогичного периода 2024 г., следует из статистики Европейской ассоциации автопроизводителей. Общая доля регистраций новых электрокаров снизилась до 1% после 1,8% за тот же период. Financial Times (FT) связывала это с последними заявлениями и действиями Маска по поводу европейской политики. В частности, 25 января Маск по видеосвязи принял участие в предвыборном мероприятии ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Немецкий журнал Der Spiegel писал, что Маск подтвердил свою поддержку партии АдГ.