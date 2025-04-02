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Продажи Tesla в I квартале рухнули до уровня 2022 года

Ведомости

Продажи электромобилей Tesla в I квартале 2025 г. сократились на 13% и составили 336 681 единицу. Это худший результат с III квартала 2022 г., в то время как аналитики ожидали от 360 000 до 390 000, сообщает Bloomberg.

Причины падения две: производственные сложности, связанные с обновлением Model Y, и политический фактор, вызванный недовольством Илоном Маском. В ЕС снижение продаж затронуло весь рынок, а в Германии доля Tesla среди электромобилей обвалилась с 16% до 4%.

Даже в Китае, где покупатели менее чувствительны к политическим скандалам, продажи Tesla в марте снизились на 11,5% в годовом выражении. Главный фактор – усиливающаяся конкуренция, прежде всего со стороны BYD. Акции Tesla на премаркете в среду падали почти на 6%, а с начала года потеряли более трети стоимости.

В январе в европейских странах было продано всего 9900 автомобилей компании, что на 45% меньше аналогичного периода 2024 г., следует из статистики Европейской ассоциации автопроизводителей. Общая доля регистраций новых электрокаров снизилась до 1% после 1,8% за тот же период. Financial Times (FT) связывала это с последними заявлениями и действиями Маска по поводу европейской политики. В частности, 25 января Маск по видеосвязи принял участие в предвыборном мероприятии ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Немецкий журнал Der Spiegel писал, что Маск подтвердил свою поддержку партии АдГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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