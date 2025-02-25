Продажи Tesla в Европе резко снизились в январе
Продажи электромобилей американской компании Tesla резко снизились в Европе в январе, пишет Financial Times (FT).
В прошлом месяце в европейских странах было продано всего 9900 единиц, что на 45% меньше аналогичного периода 2024 г., следует из статистики Европейской ассоциации автопроизводителей. Общая доля регистраций новых электрокаров снизилась до 1% после 1,8% за тот же период.
FT связывает это с последними заявлениями и действиями основателя Tesla Илона Маска по поводу европейской политики. В частности, 25 января Маск по видеосвязи принял участие в предвыборном мероприятии ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Немецкий журнал Der Spiegel писал, что Маск подтвердил свою поддержку партии АдГ.
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Маска за якобы «поддержку нового реакционного международного движения» и вмешательство в выборы в Германии.
Маск заявлял в декабре 2024 г., что АдГ «может спасти Германию», а также опубликовал в немецких СМИ статью в поддержку партии. Телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил в январе, что план Маска провести беседу с лидером АдГ Алисой Вайдель на его платформе X разозлил европейских политиков.