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Продажи Tesla в Европе резко снизились в январе

Ведомости

Продажи электромобилей американской компании Tesla резко снизились в Европе в январе, пишет Financial Times (FT).

В прошлом месяце в европейских странах было продано всего 9900 единиц, что на 45% меньше аналогичного периода 2024 г., следует из статистики Европейской ассоциации автопроизводителей. Общая доля регистраций новых электрокаров снизилась до 1% после 1,8% за тот же период.

FT связывает это с последними заявлениями и действиями основателя Tesla Илона Маска по поводу европейской политики. В частности, 25 января Маск по видеосвязи принял участие в предвыборном мероприятии ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Немецкий журнал Der Spiegel писал, что Маск подтвердил свою поддержку партии АдГ.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Маска за якобы «поддержку нового реакционного международного движения» и вмешательство в выборы в Германии.

Маск заявлял в декабре 2024 г., что АдГ «может спасти Германию», а также опубликовал в немецких СМИ статью в поддержку партии. Телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил в январе, что план Маска провести беседу с лидером АдГ Алисой Вайдель на его платформе X разозлил европейских политиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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