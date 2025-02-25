Продажи Tesla в Европе резко снизились в январе

В прошлом месяце в европейских странах было продано всего 9900 единиц, что на 45% меньше аналогичного периода 2024 г., следует из статистики Европейской ассоциации автопроизводителей. Общая доля регистраций новых электрокаров снизилась до 1% после 1,8% за тот же период.