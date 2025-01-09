CNBC: Европейские лидеры обеспокоены поддержкой Маска правых политиков Германии

Состояние Маска, его популярность в интернете и власть резко возросли после победы Трампа в ноябре, когда он стал его крупнейшим спонсором, выделив $277 млн на поддержку кандидата от республиканцев, пишут СМИ. Многие правозащитные организации выразили обеспокоенность тем, что Маск может злоупотреблять своим доступом к Трампу и ролью в формировании республиканской повестки в то время, когда он является объектом многочисленных правительственных расследований и участником выгодных государственных контрактов.