CNBC: Европейские лидеры обеспокоены поддержкой Маска правых политиков Германии
План Илона Маска провести беседу с лидером партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель на его платформе X разозлил европейских политиков, они будут изо всех сил пытаться остановить американского бизнесмена, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Несмотря на классификацию партии немецкими спецслужбами как «подозреваемой в экстремизме организации» Маск в декабре 2024 г. заявил, что «только АдГ может спасти Германию», и опубликовал статью в поддержку партии в немецких СМИ. Как подчеркивает CNBC, немецкие политики ранее уже комментировали «вмешательство Маска во внутренние дела страны». В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц, который должен покинуть свой пост, заявил, что не стоит «кормить тролля (Илона Маска)», а лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц назвал вмешательство Маска «навязчивым и претенциозным».
Возмущение европейских политиков по случаю беседы пересекло границы, и президент Франции Эммануэль Макрон также раскритиковал Маска, заявив, что интервью даст Вайдель «значительное и ценное преимущество». Тем не менее, прямая трансляция не нарушит никаких законов, если содержание интервью будет законным, сказал Мэтью Холман, партнер по технологиям, конфиденциальности и искусственному интеллекту в юридической фирме Cripps.
Как подмечает CNBC, европейское законодательство строго регулирует деятельность социальных сетей. В частности, если Маск в ходе интервью не осветит достаточный круг проблем, а также не обозначит намерения или тезисы других партий, то он может нарушить требования законодателей об ответственности за оценку и снижение рисков для гражданского и избирательного дискурса.
9 января Finanical Times (FT) выяснила, что Маск в частном порядке обсуждал с союзниками, как можно убрать Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании до следующих выборов. По словам источников, Маск искал информацию о том, можно ли заручиться поддержкой альтернативных британских политических движений (в частности, правой популистской партии «Реформы Великобритании»), чтобы добиться смены премьер-министра.
За последнюю неделю Маск потребовал проведения нового национального расследования по случаям растления малолетних британско-пакистанскими бандами в нескольких городах Великобритании. Маск обвинил Стармера, бывшего генерального прокурора Англии и Уэльса, в соучастии. Стармер решительно отверг критику Маска в свой адрес. Он заявил, что те, кто подобным образом «распространяет ложь и дезинформацию», заинтересованы не в жертвах, а в себе.
The Washington Post в конце декабря 2024 г. писала, что критики Маска заявляют, что он получил новый титул: «теневой президент». Быстрое накопление миллиардером политической власти вызвало подозрение его оппонентов в том, что новая администрация президента США Дональда Трампа будет функционировать как олигархия, а Маск будет продвигать политику, которая еще больше обогатит его и его компании.
Трамп назначил Маска и бывшего кандидата в президенты Вивека Рамасвами сопредседателями внешней группы «Департамент эффективности государственного управления», которая будет выступать за значительное сокращение федеральных расходов.
Состояние Маска, его популярность в интернете и власть резко возросли после победы Трампа в ноябре, когда он стал его крупнейшим спонсором, выделив $277 млн на поддержку кандидата от республиканцев, пишут СМИ. Многие правозащитные организации выразили обеспокоенность тем, что Маск может злоупотреблять своим доступом к Трампу и ролью в формировании республиканской повестки в то время, когда он является объектом многочисленных правительственных расследований и участником выгодных государственных контрактов.