FT: Маск рассматривает возможность сместить Стармера с поста премьера Британии

The Washington Post в конце декабря 2024 г. писала, что критики Маска заявляют, что он получил новый титул: «теневой президент». Быстрое накопление миллиардером политической власти вызвало подозрение его оппонентов в том, что новая администрация Трампа будет функционировать как олигархия, а Маск будет продвигать политику, которая еще больше обогатит его и его компании.