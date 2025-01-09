FT: Маск рассматривает возможность сместить Стармера с поста премьера Британии
Американский предприниматель Илон Маск в частном порядке обсуждал с союзниками, как можно сместить Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании до следующих выборов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
«По его мнению, сама западная цивилизация находится под угрозой», – пояснил один из собеседников издания.
По словам источников, Маск искал информацию о том, можно ли заручиться поддержкой альтернативных британских политических движений (в частности, правой популистской партии «Реформы Великобритании»), чтобы добиться смены премьер-министра.
За последнюю неделю Маск потребовал проведения нового национального расследования по историческим случаям растления малолетних британско-пакистанскими бандами в нескольких городах Великобритании. Маск обвинил Стармера, бывшего генерального прокурора Англии и Уэльса, в «соучастии». Стармер решительно отверг критику Маска в свой адрес. Он заявил, что те, кто подобным образом «распространяет ложь и дезинформацию», заинтересованы не в жертвах, а в «себе».
The Washington Post в конце декабря 2024 г. писала, что критики Маска заявляют, что он получил новый титул: «теневой президент». Быстрое накопление миллиардером политической власти вызвало подозрение его оппонентов в том, что новая администрация Трампа будет функционировать как олигархия, а Маск будет продвигать политику, которая еще больше обогатит его и его компании.