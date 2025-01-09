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FT: Маск рассматривает возможность сместить Стармера с поста премьера Британии

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск в частном порядке обсуждал с союзниками, как можно сместить Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании до следующих выборов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

«По его мнению, сама западная цивилизация находится под угрозой», – пояснил один из собеседников издания.

По словам источников, Маск искал информацию о том, можно ли заручиться поддержкой альтернативных британских политических движений (в частности, правой популистской партии «Реформы Великобритании»), чтобы добиться смены премьер-министра.

За последнюю неделю Маск потребовал проведения нового национального расследования по историческим случаям растления малолетних британско-пакистанскими бандами в нескольких городах Великобритании. Маск обвинил Стармера, бывшего генерального прокурора Англии и Уэльса, в «соучастии». Стармер решительно отверг критику Маска в свой адрес. Он заявил, что те, кто подобным образом «распространяет ложь и дезинформацию», заинтересованы не в жертвах, а в «себе».

The Washington Post в конце декабря 2024 г. писала, что критики Маска заявляют, что он получил новый титул: «теневой президент». Быстрое накопление миллиардером политической власти вызвало подозрение его оппонентов в том, что новая администрация Трампа будет функционировать как олигархия, а Маск будет продвигать политику, которая еще больше обогатит его и его компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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