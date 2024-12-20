WP: Илон Маск получил неофициальный титул «теневого президента» США
Критики самого богатого человека в мире – американского предпринимателя Илона Маска заявляют, что он получил новый титул: «теневой президент» США. Об этом пишет The Washington Post.
Издание обращает внимание, что Маск никогда ранее не состоял на государственной должности. Избранный президент Дональд Трамп не назначал его на посты в правительстве. До попытки убийства в июле Маск даже публично не поддерживал Трампа.
Быстрое накопление миллиардером политической власти вызвало подозрение его оппонентов том, что новая администрация Трампа будет функционировать как олигархия, а Маск будет продвигать политику, которая еще больше обогатит его и его компании. Трамп назначил Маска и бывшего кандидата в президенты Вивека Рамасвами сопредседателями внешней группы «Департамент эффективности государственного управления», которая будет выступать за значительное сокращение федеральных расходов.
Состояние Маска, его популярность в интернете и власть резко возросли после победы Трампа в ноябре, когда он стал его крупнейшим спонсором, выделив $277 млн на поддержку кандидата от республиканцев, пишут СМИ. Многие правозащитные организации выразили обеспокоенность тем, что Маск может злоупотреблять своим доступом к Трампу и ролью в формировании республиканской повестки в то время, когда он является объектом многочисленных правительственных расследований и участником выгодных государственных контрактов.