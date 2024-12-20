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WP: Илон Маск получил неофициальный титул «теневого президента» США

Ведомости

Критики самого богатого человека в мире – американского предпринимателя Илона Маска заявляют, что он получил новый титул: «теневой президент» США. Об этом пишет The Washington Post.

Издание обращает внимание, что Маск никогда ранее не состоял на государственной должности. Избранный президент Дональд Трамп не назначал его на посты в правительстве. До попытки убийства в июле Маск даже публично не поддерживал Трампа.

Быстрое накопление миллиардером политической власти вызвало подозрение его оппонентов том, что новая администрация Трампа будет функционировать как олигархия, а Маск будет продвигать политику, которая еще больше обогатит его и его компании. Трамп назначил Маска и бывшего кандидата в президенты Вивека Рамасвами сопредседателями внешней группы «Департамент эффективности государственного управления», которая будет выступать за значительное сокращение федеральных расходов.

Состояние Маска, его популярность в интернете и власть резко возросли после победы Трампа в ноябре, когда он стал его крупнейшим спонсором, выделив $277 млн на поддержку кандидата от республиканцев, пишут СМИ. Многие правозащитные организации выразили обеспокоенность тем, что Маск может злоупотреблять своим доступом к Трампу и ролью в формировании республиканской повестки в то время, когда он является объектом многочисленных правительственных расследований и участником выгодных государственных контрактов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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