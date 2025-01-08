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Bloomberg: Маск разрушает отношения США с союзниками в «Большой семерке»

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск пытается разрушить отношения с основными союзниками США в странах «Большой семерки», обращает внимание Bloomberg.

Маск в серии постов в X за последние недели подверг критике правительства Германии и Великобритании, поставил под сомнение принятые ими законы и их экономическую состоятельность. Он оскорбил политического лидера каждой страны, назвав канцлера Олафа Шольца глупцом, президента Германии – тираном и обвинив премьер-министра Кира Стармера в «причастности к изнасилованию Британии».

Неясно, каковы его мотивы, когда Маск разрушает отношения с основными союзниками США, где у него есть деловые интересы, пишет агентство. Тем не менее, эта динамика получит дальнейшее развитие 9 января, когда Маск проведет беседу на X с Алис Вайдель, соруководительницей крайне правой партии Альтернатива для Германии (АдГ).

В Евросоюзе заявили, что будут следить за мероприятием на предмет любых рисков для честности парламентских выборов. Сейчас АдГ занимает второе место на выборах в Германии, уступая консервативному блоку Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Действия Маска представляют собой явный риск для отношений между Великобританией и США, заявил Bloomberg высокопоставленный британский чиновник.

Как самый богатый человек в мире, он действует, вероятно, не для того чтобы заработать еще больше денег, а «для того, чтобы увеличить свою власть и использовать свое влияние, чтобы изменить мир», считает профессор Колумбийского университета Алексис Вичовски. «Конечно, это огромный акт высокомерия, и для этого требуется большое эго. Но Маск убежден, что он знает, что лучше», – рассказала эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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