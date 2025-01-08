Bloomberg: Маск разрушает отношения США с союзниками в «Большой семерке»

Как самый богатый человек в мире, он действует, вероятно, не для того чтобы заработать еще больше денег, а «для того, чтобы увеличить свою власть и использовать свое влияние, чтобы изменить мир», считает профессор Колумбийского университета Алексис Вичовски. «Конечно, это огромный акт высокомерия, и для этого требуется большое эго. Но Маск убежден, что он знает, что лучше», – рассказала эксперт.