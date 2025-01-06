Маск призвал США освободить британский народ от Стармера
США следует освободить британский народ от тирании правительства премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.
«Америка должна освободить народ Великобритании от тираничного правительства», – подчеркнул Маск.
Предприниматель прикрепил к заявлению опрос. К 15:25 мск позицию Маска поддержали 63% процента проголосовавших, против высказались 37%. Всего участие в голосовании приняли более 550 000 пользователей.
4 июля 2024 г. на парламентских выборах в Великобритании Лейбористская партия получила большинство в палате общин. Бывший премьер-министр королевства Риши Сунак объявил о своей отставке на следующий день. 5 июля прошлого года Стармер официально занял пост премьер-министра Великобритании после встречи с королем Карлом III в Букингемском дворце и назначил новый состав правительства страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя кадровые перестановки, отметил, что Россия не испытывает оптимизма насчет отношений с Великобританией, поскольку лейбористы не склонны к гибкости и креативу в нормализации российско-британских отношений. По его мнению, Лондон склонен к отрицанию будущего двусторонних отношений с Москвой.