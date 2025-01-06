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Маск призвал США освободить британский народ от Стармера

Ведомости

США следует освободить британский народ от тирании правительства премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.

«Америка должна освободить народ Великобритании от тираничного правительства», – подчеркнул Маск.

Предприниматель прикрепил к заявлению опрос. К 15:25 мск позицию Маска поддержали 63% процента проголосовавших, против высказались 37%. Всего участие в голосовании приняли более 550 000 пользователей.

4 июля 2024 г. на парламентских выборах в Великобритании Лейбористская партия получила большинство в палате общин. Бывший премьер-министр королевства Риши Сунак объявил о своей отставке на следующий день. 5 июля прошлого года Стармер официально занял пост премьер-министра Великобритании после встречи с королем Карлом III в Букингемском дворце и назначил новый состав правительства страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя кадровые перестановки, отметил, что Россия не испытывает оптимизма насчет отношений с Великобританией, поскольку лейбористы не склонны к гибкости и креативу в нормализации российско-британских отношений. По его мнению, Лондон склонен к отрицанию будущего двусторонних отношений с Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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