Маск призвал США освободить британский народ от Стармера

4 июля 2024 г. на парламентских выборах в Великобритании Лейбористская партия получила большинство в палате общин. Бывший премьер-министр королевства Риши Сунак объявил о своей отставке на следующий день. 5 июля прошлого года Стармер официально занял пост премьер-министра Великобритании после встречи с королем Карлом III в Букингемском дворце и назначил новый состав правительства страны.