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Стармер призвал G7 усилить санкции против России

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров стран G7 усилить экономическое давление на Россию, вводя дополнительные санкции, и увеличить военную поддержку Украины. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.

Свое заявление Стармер сделал 13 декабря в ходе виртуальной встречи лидеров стран «Большой семерки». Он указал, что в контексте Украины политика президента РФ Владимира Путина не смягчается, поэтому крайне важно усилить поддержку Киева. Британский премьер, как отмечается, призвал лидеров G7 «продолжать причинять максимальную боль» РФ, увеличивая военную поддержку Украины и усиливая экономическое давление на Россию, «в том числе посредством дополнительных санкций там, где это возможно».

Послы стран – участниц Евросоюза (ЕС) 11 декабря согласовали 15-й пакет санкций в отношении России. Венгерское председательство в совете ЕС сообщило, что новые ограничения нацелены на компании в России и в третьих странах, которые «косвенно способствуют военно-технологическому развитию России путем обхода экспортных ограничений». 15-й пакет санкций против РФ был согласован представителями стран ЕС не с первого раза. 6 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что два государства заблокировали принятие ограничений из-за разногласий по поводу продления срока, в течение которого европейские компании должны вывести свои инвестиции из РФ.

С начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже 15 пакетов антироссийских санкций. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что санкции нарушают международное право.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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