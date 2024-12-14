Стармер призвал G7 усилить санкции против России

Послы стран – участниц Евросоюза (ЕС) 11 декабря согласовали 15-й пакет санкций в отношении России. Венгерское председательство в совете ЕС сообщило, что новые ограничения нацелены на компании в России и в третьих странах, которые «косвенно способствуют военно-технологическому развитию России путем обхода экспортных ограничений». 15-й пакет санкций против РФ был согласован представителями стран ЕС не с первого раза. 6 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что два государства заблокировали принятие ограничений из-за разногласий по поводу продления срока, в течение которого европейские компании должны вывести свои инвестиции из РФ.