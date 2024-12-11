Послы Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России

15-й пакет санкций против РФ был согласован представителями стран ЕС не с первого раза. 6 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что два государства заблокировали принятие ограничений из-за разногласий по поводу продления срока, в течение которого европейские компании должны вывести свои инвестиции из РФ. При этом не уточняется, какие именно страны заблокировали это решение. На тот момент пакет включал в себя продление для Чехии права на импорт российских нефтепродуктов, поступающих через Словакию, а также санкции в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть.