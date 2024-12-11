Послы Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России

Послы Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против РоссииОн коснется компаний в РФ и третьих странах, которые якобы помогают обходить экспортные ограничения
Послы стран – участниц Евросоюза (ЕС) согласовали 15-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщило венгерское председательство в совете ЕС в соцсети X.
«Послы только что согласовали 15-й пакет санкций. <…> Пакет добавляет больше физических и юридических лиц в уже существующий санкционный список и нацелен на компании в России и в третьих странах, которые косвенно способствуют военно-технологическому развитию России путем обхода экспортных ограничений», – сказано в сообщении.
Председательство Венгрии добавило, что под ограничения попадает деятельность дополнительных судов из третьих стран, которые поддерживают действия России на Украине.
15-й пакет санкций против РФ был согласован представителями стран ЕС не с первого раза. 6 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что два государства заблокировали принятие ограничений из-за разногласий по поводу продления срока, в течение которого европейские компании должны вывести свои инвестиции из РФ. При этом не уточняется, какие именно страны заблокировали это решение. На тот момент пакет включал в себя продление для Чехии права на импорт российских нефтепродуктов, поступающих через Словакию, а также санкции в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть.
Позже в декабре Politico со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС уточнило, что право вето применили Литва и Латвия. Эти страны отказались поддержать 15-й пакет, поскольку он включал в себя положение, которое позволяет западным компаниям продолжать работать в России.
В конце ноября агентство Bloomberg также писало, что в очередной пакет санкций ЕС могут войти 50 физических лиц и 30 организаций, в том числе российские военные производители.
Предполагалось, что действие нового пакета санкций распространится на более чем 45 российских нефтяных танкеров – им запретят доступ в европейские порты. Кроме того, ограничения коснутся фирм из РФ, специализирующихся на транспортировке нефти, военных и руководителей компаний.