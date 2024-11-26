Bloomberg: новые санкции ЕС против России могут коснуться более 50 физлиц
В 15-й пакет санкций Евросоюза против России могут войти 50 физических лиц и 30 организаций, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, которые оказались в его распоряжении. В их число в основном войдут российские военные производители.
Санкции также коснутся небольшой группы китайских компаний и других организаций, которые, как утверждается, связаны с российским военным производством. Согласно документам, они якобы поставляют предприятиям в РФ детали для производства беспилотников.
Предполагается, что действие нового пакета санкций распространится на более 45 российских нефтяных танкеров – им запретят доступ в европейские порты. Кроме того, ограничения коснутся российских фирм, специализирующихся на транспортировке нефти, а также военных и руководителей компаний.
В рамках мер по ужесточению уже действующих мер ЕС предлагает ввести торговые ограничения для примерно 30 субъектов, которые якобы помогают Москве получать технологии, используемые в вооружении. В этот список предположительно войдут компании из Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. В публикации отмечается, что список может быть изменен.
С начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже 14 пакетов антироссийских санкций. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что санкции нарушают международное право.