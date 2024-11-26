Bloomberg: новые санкции ЕС против России могут коснуться более 50 физлиц

В рамках мер по ужесточению уже действующих мер ЕС предлагает ввести торговые ограничения для примерно 30 субъектов, которые якобы помогают Москве получать технологии, используемые в вооружении. В этот список предположительно войдут компании из Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. В публикации отмечается, что список может быть изменен.