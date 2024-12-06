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Евросоюз не согласовал 15-й пакет санкций против России

Ведомости

Представители стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать 15-й пакет санкций против России, сообщает Reuters.

Пакет включал в себя продление для Чехии права на импорт российских нефтепродуктов, поступающих через Словакию, а также санкции в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть.

По словам источников Reuters, два государства – члена ЕС заблокировали принятие пакета из-за разногласий по поводу продления срока, в течение которого европейские компании должны вывести свои инвестиции из России. При этом не уточняется, какие государства заблокировали это решение.

ЕС запретил импорт большей части российской нефти после начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. Однако Чехия, Словакия и Венгрия стали исключением «из правил» из-за отсутствия альтернативных поставок нефти.

Чехия стремится к отказу от российской нефти ко второй половине 2025 г. На данный момент республика модернизирует трубопровод из Италии в Германию для транспортировки нефти.

Как сообщал ранее Bloomberg, в 15-й пакет санкций ЕС могут войти 50 физических лиц и 30 организаций. В их число должны были войти российские военные производители.

Предполагалось, что действие нового пакета санкций распространится на более 45 российских нефтяных танкеров – им запретят доступ в европейские порты. Кроме того, ограничения коснутся российских фирм, специализирующихся на транспортировке нефти, а также военных и руководителей компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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