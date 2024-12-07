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Politico: Литва и Латвия наложили вето на 15-й пакет санкций из-за лазеек

Ведомости

Страны Евросоюза не смогли окончательно согласовать 15-й пакет санкций против России из-за позиции Литвы и Латвии, пишет Politico со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС. 

Министры иностранных дел ЕС не смогли принять новые ограничения из-за разногласий по поводу «лазеек для бизнеса», пишет издание. Латвия и Литва, как сообщили источники, отказались поддержать 15-й пакет, поскольку он включал в себя положение, которое позволяет западным компаниям продолжать работать в России. Критики этого пункта указывают, что мера, которая появилась еще в декабре 2022 г. и продлевалась три раза, дала бизнесу «достаточно времени для постепенного прекращения своих операций в России». Предполагалось, что этой возможностью воспользуется бизнес, который по каким-то причинам не может остановить деятельность в РФ, но этот пункт используется «не по назначению», говорится в статье. По словам одного из дипломатов, Европейская комиссия пообещала учесть просьбу стран Балтии в 16-м пакете.

Следующее обсуждение очередного пакета санкций против РФ назначение на 16 декабря.

Пакет также включал в себя продление для Чехии права на импорт российских нефтепродуктов, поступающих через Словакию, и санкции в отношении танкеров, писал Reuters. По данным Bloomberg, в 15-й пакет санкций ЕС могут войти 50 физических лиц и 30 организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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