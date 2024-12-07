Politico: Литва и Латвия наложили вето на 15-й пакет санкций из-за лазеек

Министры иностранных дел ЕС не смогли принять новые ограничения из-за разногласий по поводу «лазеек для бизнеса», пишет издание. Латвия и Литва, как сообщили источники, отказались поддержать 15-й пакет, поскольку он включал в себя положение, которое позволяет западным компаниям продолжать работать в России. Критики этого пункта указывают, что мера, которая появилась еще в декабре 2022 г. и продлевалась три раза, дала бизнесу «достаточно времени для постепенного прекращения своих операций в России». Предполагалось, что этой возможностью воспользуется бизнес, который по каким-то причинам не может остановить деятельность в РФ, но этот пункт используется «не по назначению», говорится в статье. По словам одного из дипломатов, Европейская комиссия пообещала учесть просьбу стран Балтии в 16-м пакете.