NYT: Трамп может попытаться снять санкции с замороженных активов ЦБ РФ
Избранный президент США Дональд Трамп может попытаться снять санкции с замороженных активов Банка России, чтобы добиться пересмотра условий кредита в $20 млрд, выделенного Украине администрацией действующего президента Джо Байдена. Такое предположение сделала газета The New York Times.
Издание указывает, что Трамп и республиканцы в конгрессе вряд ли продолжат оказывать Украине такую же экономическую и военную поддержку, какую страна получала от демократов и администрации Байдена.
10 декабря США объявили о выделении Украине кредита в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных суверенных активов России. Эта сумма – часть кредита в размере $50 млрд, который «Большая семерка» разработала и согласовала ранее в этом году. Соединенные Штаты и Европа предусмотрели кредит, который мог бы выплачиваться Украине траншами – как гарантия того, что у нее останутся экономические ресурсы, даже если на выборах победит Трамп.
Теоретически Трамп мог бы попытаться отменить кредит, сняв санкции, из-за которых активы российского ЦБ заморожены, отмечает газета. Но республиканцы, скорее всего, выступят против такого шага, кроме того, он не повлияет на европейскую часть кредита.