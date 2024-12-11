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NYT: Трамп может попытаться снять санкции с замороженных активов ЦБ РФ

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп может попытаться снять санкции с замороженных активов Банка России, чтобы добиться пересмотра условий кредита в $20 млрд, выделенного Украине администрацией действующего президента Джо Байдена. Такое предположение сделала газета The New York Times.

Издание указывает, что Трамп и республиканцы в конгрессе вряд ли продолжат оказывать Украине такую же экономическую и военную поддержку, какую страна получала от демократов и администрации Байдена.

10 декабря США объявили о выделении Украине кредита в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных суверенных активов России. Эта сумма – часть кредита в размере $50 млрд, который «Большая семерка» разработала и согласовала ранее в этом году. Соединенные Штаты и Европа предусмотрели кредит, который мог бы выплачиваться Украине траншами – как гарантия того, что у нее останутся экономические ресурсы, даже если на выборах победит Трамп.

Теоретически Трамп мог бы попытаться отменить кредит, сняв санкции, из-за которых активы российского ЦБ заморожены, отмечает газета. Но республиканцы, скорее всего, выступят против такого шага, кроме того, он не повлияет на европейскую часть кредита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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