NYT: Трамп может попытаться снять санкции с замороженных активов ЦБ РФ

10 декабря США объявили о выделении Украине кредита в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных суверенных активов России. Эта сумма – часть кредита в размере $50 млрд, который «Большая семерка» разработала и согласовала ранее в этом году. Соединенные Штаты и Европа предусмотрели кредит, который мог бы выплачиваться Украине траншами – как гарантия того, что у нее останутся экономические ресурсы, даже если на выборах победит Трамп.