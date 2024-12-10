США выделили Украине заем в $20 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ
США объявили о выделении Украине кредита в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных суверенных активов России, говорится в сообщении на сайте министерства финансов.
«Сегодня министерство финансов Соединенных Штатов объявляет о выделении $20 млрд в поддержку Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA) на сумму $50 млрд», – заявило ведомство.
В этом же заявлении глава американского минфина Джанет Йеллен пояснила, что эти средства, оплаченные за счет прибыли, полученной от замороженных активов России, обеспечат Украине «критически важную поддержку в условиях обороны своей страны против неоправданной агрессии».
«$50 млрд, предоставляемых коллективно G7 через эту инициативу, помогут обеспечить Украине ресурсы, необходимые для поддержания экстренных служб, больниц и других основ своего смелого сопротивления», – добавила Йеллен.
Она подчеркнула, что США продолжат предпринимать решительные шаги и ужесточать санкции против России.
В октябре страны G7 согласились предоставить Украине заем в размере $50 млрд. Предполагается, что его будут погашать за счет процентов, полученных от замороженных активов России. По соглашению, Брюссель и Вашингтон намерены выделить по $20 млрд, а оставшуюся часть внесут Великобритания, Канада и Япония. Администрация действующего президента США Джо Байдена обещала выделить указанную сумму.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС может предоставить до 35 млрд евро, если США не выделят свою долю.
Украине в 2025 г. потребуется $126 млрд, чтобы противостоять армии России на поле боя, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Указанная сумма гораздо больше той, что западные страны согласовали на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля. Тогда члены альянса договорились о «минимальном базовом финансировании» в 2025 г. на общую сумму $43,3 млрд.